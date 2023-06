Chystáte se dítěti pořídit telefon za vysvědčení? Tohle byste neměli opomenout

Podle psycholožky Kamily Ryšánkové rodiče často trápí představa, že pokud dítěti koupí telefon, stane se z něj hned závislák. "Od nadšeného dítěte z prvního vlastního telefonu k závislosti je velmi daleká cesta. Neznamená to, že začne vysedávat u telefonu, vykašle se na koníčky a vaše vzájemná důvěra bude na bodu mrazu," říká Ryšánková.

Upozorňuje nicméně, že je důležité, aby rodiče dbali na vyvážený čas, který dítě tráví s telefonem. U dětí na prvním stupni základní školy doporučuje nastavit časový limit. Umí to programy rodičovské kontroly nebo se rodiče s potomkem mohou domluvit ústně. "Nejlepší je, pokud si psanou smlouvu vytvoříte společně a dáte ji například na lednici. Určitě tam zahrňte, co se stane, když dítě pravidla hry nedodrží, a taky, co s tím může následně udělat," radí Ryšánková.

K jednotlivým pravidlům se průběžně vracejte a aktualizujte je, pokud někomu z rodiny nevyhovují.

Jaké další věci byste neměli opomenout při nákupu prvního telefonu? Podívejte se do galerie.