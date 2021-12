"Jsou to bolesti, ty ale překonám." Proč Češi přehlíží své zdravotní problémy břicha

Počet lidí trpících ulcerózní kolitidou či Crohnovou chorobou za posledních deset let narostl o jednotky procent. Refluxní chorobou jícnu trpí zhruba milion Čechů. To potvrzuje také všeobecná praktická lékařka pro dospělé Lenka Rudolfová z Canadian Medical. „Stále více lidí s těmito chorobami navštěvuje lékaře a podstupuje léčbu. Naopak třeba četnost nových onemocnění rakovinou tlustého střeva se v České republice snižuje – celosvětově jsme na třináctém místě. Velký přínos má časná diagnostika rakoviny kolorekta díky screeningovým programům v ordinacích praktických lékařů a gynekologů od věku 50 let,“ dodává.

Bolí to, je to nepříjemné, a jakmile se to dá zahnat prášky tlumící komplikace, není důvod hledat jinou pomoc. Potíže s trávením má každý třetí Čech a americké statistiky zase upozorňují na alarmující počet lidí s chronickými zažívacími problémy – tři čtvrtiny populace. V důsledku onemocnění jater zase ročně umírá ve světě více lidí než při dopravních nehodách. Jaké bolesti břicha bychom neměli vnímat jako normální?

Břicho může bolet nejen kvůli jídlu, ale i nezpracovaným emocím

Podle terapeuta Martina Nawratha se lidé odnaučili vnímat své tělesné signály a bolest břicha mají tendenci nevnímat, případně potlačovat místo toho, aby pátrali po jejich příčinách. „Snažíme se ji zajíst, zapít, vzít si prášek. Primárně se chceme vyhnout nepříjemným pocitům,“ říká Nawrath, který se zaměřuje na psychosomatickou léčbu.

„Pokud vás bolí břicho a nevíte proč, sáhněte po květech heřmánku lékařského. Používá se při problémech s trávením, nadýmáním, při menstruačních bolestech i na uklidnění. Zvlášť vhodný je v případě, pokud vás bolí břicho z nervozity. Chrání před vznikem žaludečních vředů a uvolňuje křeče trávicího traktu. Je bezpečný a vhodný také pro děti od šesti měsíců.“ Michaela Barkociová, farmaceutka a farmakognožka

Ve skutečnosti by však podle něj měli lidé brát symptomy bolesti jako upozornění na to, že je s jejich tělem něco v nepořádku. „Cílem by nemělo být okamžitě se za každou cenu symptomu zbavit. Spíš je to návod k tomu, abyste se stali průzkumníkem svého těla. Začali vnímat situace, kontexty, místa, kde a jak se nepříjemný pocit odehrává a jakou má povahu,“ vysvětluje Nawrath. Podle něj si lidé odvykli přiznat, že každá nemoc může mít hlubší smysl.

Pomoc vyhledejte, pokud křeče trvají více než týden

Nejčastějšími příčinami bolestí břicha bývají problémy s trávením, vylučováním nebo menstruací. Protože trávicí ústrojí zaujímá v břišní dutině největší objem, velké množství nepříjemných pocitů je spojeno právě s ním. Na obecnou formulaci „bolí mě břicho“ upozorňuje i Ivo Procházka, praktický lékař a člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR. „Bolest břicha je velmi obecný pojem a úkolem lékaře je jej podrobně analyzovat a diferenciálně diagnosticky vyhodnotit.“ Symptomů provázejících bolest břicha je podle předsedy České gastroentereologické společnosti Milana Lukáše mnoho. „Zejména je to porucha vyměšování jako zácpa, průjem, nepravidelná stolice, nadýmání nebo zvýšená plynatost,“ vyjmenovává.

Ponocování a práce na směny: Predikce zažívacích problémů Ve studii, která zkoumala přes deset tisíc směnných pracovníků, došli vědci k závěru, že práce na směny zdvojnásobuje pravděpodobnost výskytu žaludečních a dvanáctníkových vředů.

Bolesti v dolní části trupu by člověk měl věnovat zvýšenou pozornost v případě, kdy jej ruší při běžných denních činnostech. Zaměřit by se ale neměl pouze na její intenzitu, ale především délku jejího trvání. Praktický lékař Ivo Procházka vyjmenovává, co všechno by mělo odborníka při analýze pacienta či pacientky s těmito stížnostmi zajímat.

„Zejména okolnosti vzniku, charakter bolesti, zda jde o ostrou, tupou, pálivou a tak podobně. Rovněž i délka trvání obtíží, vývoj v čase, lokalizace. Je třeba zjistit, zda je bolest vázána na příjem potravy, tekutin, na pohyb, zda nepředcházel úraz... Soustředíme se na přítomnost celkových příznaků, jako je teplota, zimnice, malátnost, nechutenství či výkyvy váhy. Důležité je také zaznamenat přítomnost známek poruchy trávicího traktu (zvracení, průjem, zácpa, odchod větrů), zda si pacient bral léky a s jakým efektem, jaké léky pravidelně užívá, změny v medikaci v poslední době.“

Důvodem krátkodobé nebo přechodné nevolnosti může být dietní chyba, konzumace alkoholu nebo infekce. „Ty přejdou za několik hodin, maximálně dva dny. Pokud trvají několik dní, jsou snesitelné a člověk není smotaný v křeči, není třeba vyhledávat lékařskou pomoc,“ říká Milan Lukáš.

„Vyhledat pomoc je nutné v případě, kdy křeče trvají déle než týden. Bolest břicha totiž může být signálem závažnějšího onemocnění trávicího ústrojí, jako je vřed, zánět slinivky, žlučníkové kameny nebo nádory trávicí trubice.“ Milan Lukáš, předseda České gastroenterologické společnosti a I. místopředseda Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty Iscare

Odborník na střevní záněty Lukáš upozorňuje také na to, že mnoho potravin považovaných za dietní či zdravé může být pro některé lidi problematické strávit. „Netýká se to jen intolerance lepku, ale také některých složených cukrů, polysacharidů a polyolů, které jsou obsažené v obilninách a ovoci, především v tom českém. Některým osobám mohou způsobovat i vleklé bolesti. Typickým příkladem je také nesnášenlivost laktózy způsobující průjmy,“ popisuje Lukáš.

Příčiny bolesti hledejte také v emocích

Tradiční čínská medicína hledá příčiny bolesti v emocích. „Speciálně pokud se zaměříme na bolesti břicha. Kromě stravy zde rozhodně velkou roli hraje i naše psychika,“ říká terapeutka čínské medicíny Jana Konvičková. Ta si při prohlídce vedle vypracování důkladného dotazníku o kvalitě spánku, vyprazdňování či bolesti zad poslechne puls, prohlédne barvu pleti, jazyka a jiskru v oku. Ze všech získaných informací následně vytvoří diagnózu, odkud by mohla daná bolest pocházet.

„Pozor na vnitřní používání kostivalu lékařského na léčbu žaludečních a dvanácterníkových vředů, které mohou doporučovat lidoví léčitelé a bylinkáři. Obsahuje nenasycené pyrolizidinové alkaloidy, které mohou už při jednorázové dávce poškodit játra. Při opakovaném užívání způsobují cirhózu a rakovinu. Mohou poškodit také plíce a cévy. Proto Evropský výbor pro rostlinné léčivé přípravky, stejně jako Evropský úřad pro bezpečnost potravin, v současnosti vnitřní užívání kostivalu lékařského zásadně nedoporučuje.“ Michaela Barkociová, farmaceutka a farmakognožka

Terapeutka upozorňuje na to, že čínská medicína bere v potaz i takzvané přemítání – stav, kdy se pořád dokola něčím zabýváme a nemůžeme nebo neumíme to v danou chvíli vyřešit. „Zraňujeme tím slezinu, která je společně s žaludkem zodpovědná za trávení a tvorbu energie z jídla. Blízkým lidem vyprávíme: ‚Já to nedokážu strávit‘, a taky že ne. Nutkavé přemýšlení nezauzlovává jen hlavu, ale také přirozené mechanismy v břiše,“ vysvětluje. Onemocnění sleziny se projevuje únavou, řidší stolicí, bolestí a tlakem v žaludku, hubnutím nebo naopak tloustnutím.

Také ajurvédská medicína klade důraz na smyslové vjemy a životní okolnosti, které mohou vést k bolestem břicha. „Jelikož břicho je hlavní místo, kde dochází k metabolizaci stravy, dochází zde i k metabolizaci neboli trávení smyslových vjemů a životních okolností,“ říká Martina Ziska, lékařka a specialistka na ajurvédskou medicínu. A upozorňuje na utíkání během jídla k jiným činnostem, jako je čtení, sledování televize či obrazovky, a dokonce i nadměrné mluvení. To všechno podle ní narušuje proces trávení. „Výsledkem je nedobře probíhající metabolizace neboli přeměna jídla v energii, jež se projeví například bolestí,“ dodává.

Pandemie pomohla rozvoji telemedicíny. Diagnóza probíhá přes monitor

Na jaře 2020 spustila zdravotnická skupina EUC první kvalifikovanou lékařskou distanční službu v ČR s názvem Lékař on-line 24/7. Podle dosavadních zkušeností lékařů lze díky této službě na dálku vyřešit sedm z deseti případů, které obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře. „Před spojením s lékařem pacient vyplní registraci a jednoduchý strukturovaný dotazník, kde uvede údaje o svém zdravotním stavu. Lékař jej poté do 30 minut kontaktuje a formou chatu nebo videohovoru pak proběhne samotné vyšetření, kde pacienti konzultují své potíže,“ vysvětluje vedoucí lékařka služby Petra Bomberová Kánská.

„Akutní a silná bolest břicha by měla být řádně vyšetřena v nemocnici. Tradiční čínská medicína umí být velice dobrou doplňkovou metodou u onemocnění jako Crohnova choroba, ulcerózní kolitida či u chorob jater nebo slinivky. Léčba by ale měla vždy probíhat ve spolupráci s klasickou medicínou tak, aby to bylo pro pacienta bezpečné.“ Jana Konvičková, terapeutka tradiční čínské medicíny

Podle světových odhadů by prostřednictvím telemedicíny mohlo probíhat až kolem třetiny veškerých medicínských kontaktů. Na velký potenciál a rapidní zvyšování počtu uživatelů upozorňuje i Miloš Táborský, vedoucí Národního telemedicínského centra. „Bude možné obsloužit násobně více pacientů, výrazně účinněji léčit chronické nemoci, a zvýšit tak kvalitu života pacientů,“ dodává.

Jak ale upozorňuje praktický lékař Ivo Procházka, pro zjištění možné diagnózy při bolestech břicha je sice možné důkladný slovní rozbor a zhodnocení předchorobí uskutečnit na dálku, poté by mělo ale následovat celkové klinické vyšetření pacienta zrakem, sluchem, pohmatem či poklepem. „Počínaje barvou kůže, sliznic a spojivek, posouzení napětí kůže, je nutné i pohlédnout do krku, poslechnout plíce, změřit tělesnou teplotu, tlak krve a tepovou frekvenci. Pohmat břicha vleže s pokrčenými končetinami, poklep na ledviny, vyloučit otoky dolních končetin.

Důraz klademe na samotné vyšetření břicha, kde speciálními manévry posuzujeme zejména možnou přítomnost známek náhlé příhody břišní (NPB), která vyžaduje urgentní chirurgické vyšetření. Nezbytnou součástí vyšetření je laboratorní nebo POCT vyšetření krve, např. na markery zánětu, a moči,“ vysvětluje člen výboru Sdružení praktických lékařů ČR.

„Abychom mohli začít vnímat bolest a dobře ji lékaři či terapeutovi popsat, v první řadě musíme zvýšit naši citlivost vůči tělesným projevům a jejich přesnější podobě. Tomu odpovídá populární termín mindfulness neboli všímavost. Například začněte pozorovat, jak se cítíte a co se odehrává ve vašem těle během pracovní porady. Druhým stupněm je poté vnímání povahy samotné bolesti. Je spíš ostrá, nebo tupá? Kde je lokalizovaná? Je stálá, nebo se její podoba proměňuje?“ Martin Nawrath, terapeut, psychosomatik

Všeobecná lékařka pro dospělé a vedoucí lékařka služby Lékař on-line 24/7 Petra Bomberová Kánská souhlasí s tím, že v případě bolestí břicha má telemedicína své hranice. „Diferenciální diagnostika bolesti břicha je velice široká a nelehká a pro telemedicínu to platí obzvlášť. Vzhledem k tomu, že na dálku nejsme schopni fyzikálního ani žádného dalšího vyšetření typu ultrazvuk atd., hranice, kdy pacienta konzultovat pouze on-line a kdy ho odeslat k dalšímu vyšetření, je velice tenká a vždy je na prvním místě zdraví a bezpečí pacienta.

V praxi to znamená, že pokud má lékař jakékoliv pochyby, pacientovi vždy doporučí následná vyšetření,“ dodává. Telemedicínská služba, která je součástí aplikace mojeEUC, je zpoplatněna, za vyšetření či konzultaci lidé zaplatí 290 korun. Bomberová Kánská zdůrazňuje rychlost, které se pacientovi dostane. „Garantujeme, že po odeslání anamnestického dotazníku se lékař s pacientem spojí nejpozději do 30 min. Pokud lékař vyhodnotí, že se jedná o život ohrožující stav, pacientovi volá rychlou záchranou pomoc a vše běží velice rychle,“ vysvětluje lékařka.

Bolest jako způsob, jak začít znovu vnímat své tělo

„Pro člověka, který se nevěnuje životnímu stylu a výživě, je dost těžké, aby sám sobě pomohl najít příčinu. Zásadní je vždy strava, tu může ovlivnit každý. Omezit polotovary, smažená jídla, jednoduché cukry, snížit konzumaci masa, pít čistou vodu a vyhnout se slazeným nápojům. Jíst pestrou stravu a skutečné potraviny. Pro někoho může být užitečné vysadit lepek nebo i mléčné produkty. Každý může také pozorovat, co mu dělá dobře a po čem má křeče nebo nadýmání. Tyto potraviny je pak vhodné vyřadit na pár měsíců z jídelníčku.“ Iveta Ječmík Skuherská, naturopatka a majitelka Ecce Vita

Martin Nawrath přirovnává tělo k jazyku našeho nevědomí. „O psychosomatice se v poslední době hodně mluví, ale jak hluboce jsou naše tělo a psychika propojené, si ve shonu každodennosti neuvědomujeme. Proto je dobré, když budeme bolesti věnovat pozornost a nebudeme ji potlačovat. Může nám doslova v terapeutickém slova smyslu vyjevit nějaké poznání o tom, co nám chybí nebo přebývá, jaký skrytý příběh na pozadí všedního života prožíváme,“ říká.

Sám dříve trpěl chronickou bolestí břicha při pracovních poradách. „Byla tak intenzivní, že se mě držela až do večera nebo i déle. Začal jsem si jí všímat, zkoumat ji a došlo mi, že je spojená s nastavením mých vnitřních hranic. Říkala mi, že se mám postavit za své potřeby, ukázat své limity. Že nemusím být jen ten hodný Martínek, který všem rozumí a udělá to, co slyší, nebo dokonce jen tuší, že by se mělo udělat,“ popisuje Nawrath.