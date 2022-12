BLOG Olgy Porrini: Životní energie aneb Jak přeměnit negativní sílu v pozitivní

Všimli jste si, že s někým mluvíte a po rozhovoru s ním se cítíte úplně vyždímaní? Unavení, jako byste nesli na zádech pytel brambor. Tito lidé jsou energetičtí upíři, kteří z vás vyčerpávají veškerou energii a často jako přídavek přihodí nějaké kolo té negativní. Oni se jí tak částečně zbaví, jenže vy máte zkažený den ne-li více dní. Tito vysávači se většinou objeví jako blesk z čistého nebe a jen tak vás nenechají odejít. Neustále si na něco stěžují, nepustí vás ke slovu a staví se do pozice oběti. Prostě chudáci. O tom, že přehánějí nebo situaci dramatizují, nechtějí ani slyšet. Tak co s nimi? Nejlepší je se jim vyhnout, ale to holt někdy nejde. V duchu se rozhodněte, že vy si zaručeně zkazit náladu nenecháte. Jakmile začnou svůj pesimistický monolog, diplomaticky do něj vstupte a změňte téma. Já vím, že ne vždy se vám to podaří. Většinou si melou pořád svou.

Jednu takovou ve svém okolí mám. Už když ji vidím přicházet, cítím, jak mi energie ubývá. Již svou chůzí naznačuje, že všechno stojí za starou bačkoru. A co teprve, když se posadíte a nadechnete se, že jí pochválíte nové šaty. Hned vás zpraží, že vůbec nové nejsou, ty jí někdo dal, protože na nové nemá. Vydělává málo, pokračuje v monologu, šéf si na ni zasedl, v noci z toho nemůže spát. Sice už navštívila psychiatra, ale po těch antidepresivech, co jí předepsal, je jí špatně a stejně za všechno může její manžel. V ničem jí nepomůže a schválně dupe po schodech, protože ví, že to nesnáší. A pak jí ty šaty stejně slušet nemohou, protože je tlustá a žádná dieta na ni nezabírá. No, mohla bych pokračovat ve výčtu negativních situací a epizod, ale už i při vzpomínce na ni mám husí kůži. Po dvou hodinách, kdy se konečně zvednu a zamířím domů, jsem vysátá a úplně bez energie. Chvílemi se mi chce brečet. To je opravdu všechno tak špatné?

Naproti tomu jsou lidé, kteří jsou stále v dobré náladě, pořád nabití pozitivní energií, prostě sluníčka. V jejich společnosti se cítíte výborně, uvolnění, v dobrém rozmaru, dobití energií. Tito lidé mají schopnost energii dávat, jsou to tedy energetičtí dárci. Poznáme je už z dálky. Úsměv, široká gesta a náruč dobrých zpráv. Pokud máte takové lidi v blízkosti, jste v dobré společnosti. Takový člověk vám dodá chuť žít a vidět svět v barvách. Každý problém se dá vyřešit, a pokud ne, tak se svět nezboří. Nebe bude modré anebo taky ne, slunce bude svítit nebo se schová za mrak a zlomená ruka časem sroste. Prostě katastrofické scénáře se nekonají. Proto je důležité trávit s takovými lidmi svůj volný čas. Možná že jejich pohled není občas reálný, ale to vůbec nevadí. Už samotné nadšení pro věc je prostoupeno pozitivní energií a ta ovlivňuje každodenní život nás všech. Všimněte si, kolik mají pozitivní lidé přátel. Hodně. Ano, v jejich společnosti se zdá život harmonický a tuto harmonii přenáší i na druhé. Od takového člověka se nedočkáme lží ani podvodu, už navenek budí důvěru. Proto se mu lidé svěřují a hledají rady.

Olga Porrini Ráda se dívám kolem sebe. Pozoruji lidi, jejich názory, činy, náměty a nálady. A věřte, že ve svém "zralém" věku jsem už viděla dost. Ve svému blogu pozoruji svět a život svýma očima. Proto má název "Tak to vidím já!" Své názory nikomu nevnucuji, spíš mi jde o to, aby se i jiní nad nimi zamysleli. Co člověk, to jiný pohled. Ale tak to má přece být. "Není krásnějších pohádek než ty, které píše sám život, " řekl Hans Christian Andersen. A mně nezbývá než souhlasit.

Naopak lidé s negativní energií většinou nepřejí druhým nic dobrého. Když já se mám tak zle, tak ať se ani ty nemáš dobře. Prostě, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Ani vám nemusím říkat, že těmto lidem je lepší se vyhnout. Někdy to ovšem nelze. Může se jednat o členy rodiny nebo spolupracovníky. Tam je každá rada drahá. Můžete zkusit takového pesimistu rozesmát, ale většinou to moc nefunguje. Hlavně jeho pesimismu nepropadnout. Nenechat se vysát, ale naopak být vytrvale veselá/ý. Tím ho odradíte. A on brzy pozná, že nejste vhodný objekt pro jeho nářky.

Určitě znáte mnoho lidí, kteří mají kolem sebe spoustu kamarádů. Lidé je prostě zbožňují. Tam, kde se vyskytují, se většinou ozývá smích a je legrace. Tihle lidé jsou doslova magnetem na štěstí a v jejich společnosti se cítíte zázračně. Prostě jsou tak nastavení odmala a toto nastavení neustále přiživují. Zatímco negativní jedinci to mají naopak. Ale je dobré vědět, že jakou energii do vesmíru vysíláme, taková se nám vrací. Tedy že k sobě přitahujeme pouze to, co ve skutečnosti vyzařujeme. A tak na závěr něco moudrého od psychologa a spisovatele Ralpha Smarta: "Pozitivní energie léčí všechno." Nebo: "Přitahujete energii, kterou vydáváte. Šiřte dobré pocity. Myslete pozitivně. Radujte se ze života."

Tak se mějte fajn a myslete raději pozitivně!

A jak to vidíte vy?