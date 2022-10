Antidepresiva v těhotenství už nejsou nebezpečná. Studie vyvrací negativní účinky

"Jedná se o opravdu důležitou studii. Ženy a zdravotníci se velmi často obávají užívání antidepresiv v těhotenství. Jakmile se žena dozví, že čeká dítě, často přestane medikaci okamžitě brát," říká pro CNN profesorka biologické psychiatrie z londýnské King's College Carmine Parianteová.

Uvádí, že nastávajícím matkám s mentálními problémy by se mělo říkat, že riziko užívání antidepresiv v těhotenství "není tak vysoké, jak se dříve myslelo".

Výsledky předchozích studií ukázaly spojení mezi léčbou pomocí antidepresiv během těhotenství a rozvojem autismu a ADHD u dítěte. Nový výzkum ale předchozí vědecké výstupy zpochybňuje. Starší studie vycházely především z metody pozorování a nebraly v potaz faktory, jako je obezita, obecný zdravotní stav, životní prostředí, zánět či stres během mateřství.

Starší výzkumy také neberou v úvahu dopad neléčené deprese, úzkostí či jiných psychiatrických poruch matky na plod dítěte. Neléčená duševní porucha matky přitom má podle výzkumů vliv na předčasný porod, nízkou porodní hmotnost a duševní zdraví potomků.

Ženy trpící depresí také častěji vynechávají prenatální návštěvy, užívají alkohol a cigarety a věnují menší péči rostoucímu plodu. V každém případě by ženy měly užívání antidepresiv během těhotenství konzultovat se svým lékařem.

Znám smysl toho, co jsem viděla, a už to dokážu propojit s tím, co mě trápilo, líčí dojmy z ketaminem asistované psychoterapie na klinice Psyon. | Video: Daniela Drtinová