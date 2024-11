Dochází k sexuální recesi, ženy dobrovolně volí celibát. Proč?

Mileniálové i generace Z dospěla k závěru, že sex je přeceňován. Zejména ženy se v poslední době čím dál víc rozhodují dobrovolně držet celibát a výjimkou nejsou ani ty, které vlastně sex živil: jako třeba 32letá Jordan Emanuelová, která v roce 2020 obdržela cenu Playmate roku.

Dobrovolně drží celibát už pár let. Důvodem bylo, že i z povahy svého povolání se často dostávala do situací, kdy byla přehnaně sexualizována, třeba už i při představování se s rodinou svého přítele. Tato pozornost začala být modelce v určitém bodu natolik nepříjemná, až se randění radši vzdala a uchýlila se spíš ke vztahům typu "přátelství s výhodami", které jí ale nepřinesly emoční uspokojení. Ke svým třicetinám se tedy rozhodla vzdát se všeho, randění i sexu.

"Bylo to téměř, jako bych potřebovala očistu," prozradila modelka magazínu Woman's Health. "Víte, jako když hodně pijete a kocovin už bylo tolik? Vaše tělo si zkrátka řekne: Dobrá, už stačilo."

Ačkoli Emanuelová nafotila značné množství aktů, samu sebe nevnímá jako sexuální bytost. Povolání, které si vybrala, zkresluje podle ní to, jak ji lidé vnímají, setkává se s nezájmem o svou osobu do hloubky a přiznává, že je z toho unavená.

Sexuální střízlivost a recese

Podobné zkušenosti sdílejí ovšem i další ženy z její a mladší generace, i když nemají obvykle natolik exponované profese. Ženy totiž netají svou frustraci z romantických vztahů, kde si připadají víc zatížené a dělají pro vztah víc, než by musely, minimálně oproti mužům. Jsou vyčerpané, zklamané a odpojené od svých vlastních potřeb. Na sociálních sítích už nějakou dobu koluje termín "boy sober" (angl. z kluků střízlivá), který zavedla influencerka a komička Hope Woodardová. Zpočátku měl označovat snahu vyhnout se mužům obecně, časem se ale rozrostl na širší koncept označující odtržení se od romantiky a sexu obecně.

Tento trend se ovšem nelíbil všem. Seznamovací aplikace Bumble na něj třeba v květnu reagovala kampaní s mottem "celibátní slib není řešení", dočkala se ale spíš negativních reakcí a následně se za kampaň radši omluvila.

Téma rostoucí popularity celibátu není žádnou novinkou, již léta se různé zahraniční studie zabývají nedostatkem sexuálních aktivit u generace mileniálů, ke kterým se postupně přidává i generace Z. Již v roce 2018 se v zahraničních médiích začal skloňovat termín "sexuální recese". Podle současného průzkumu z institutu Kinsey není momentálně sexuálně aktivní jedna ze šesti žen, u mužů je to jeden z deseti.

Co se možná ale opravdu mění, je spíš náš přístup k těmto tématům. Jak se otevírá konverzace, čím dál víc vzrůstá počet lidí, kteří se otevřeně hlásí k asexualitě, ať už trvalé, nebo dočasné. Mnohé ženy otevřeně přiznávají, že si od sexu dávají pauzu, jež může trvat měsíc, rok nebo i delší dobu. Sociologové to dávají také do souvislosti s politickou situací: v mnoha krajinách se za poslední léta přetřásalo téma potratů a jejich dostupnost a ženy se zkrátka snaží vyhnout riziku nechtěného otěhotnění.

Příčinou můžou být i seznamovací aplikace a pocit vyhoření, který jejich uživatelé zažívají z přemíry vjemů a informací. Častokrát jsou rande přes aplikace zklamáním; ženy si proto radši vyberou možnost věnovat tento čas samy sobě, aby mohly víc přezkoumat svoje vlastní potřeby a požadavky v oblasti intimity.