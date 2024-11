První skandál v Bachelorovi: Jedna z účastnic je herečkou ve filmech pro dospělé

V úvodní epizodě reality show jsme byli svědky prvních rozpačitých setkání Bachelora Jana s osmnácti ženami, které ho budou provázet na cestě za nalezením jeho životní lásky. Každá z nich se snažila o ten nejlepší první dojem. Zaujmout se některé z nich pokusily originálním dárkem, odvážným gestem i jedinečným příchodem.

Krásná Denisa je pornoherečka Lucky Bee

Denisa, investorka z Mostu, je maminkou pětileté dcery. Drobná blondýnka s nakažlivou energií a osobitým šarmem je mezi ostatními dívkami nepřehlédnutelná. Denisa si je však vědoma svých předností a dokáže je využít ve svůj prospěch. Vedle práce s nemovitostmi se věnuje i fotomodelingu. Denisa ale zapomněla zmínit dost podstatnou věc. Je totiž herečka z filmů pro dospělé. "Reality show Bachelor je o seznamování a vzájemném poznávání. Každá účastnice si nese vlastní příběh a je na každé z nich, jakým způsobem jej v rámci show odkryje nebo vezme do hry. Vše se diváci dozvědí v následujících epizodách," řekla TV Nova v reakci na minulost Denisy pro Super.cz.

Co bude dál?

Pokud se Denisa rozhodne o své minulosti promluvit, atmosféra se mezi děvčaty nejspíš dramaticky změní. Některé účastnice to možná přijmou s pochopením, zatímco jiné by mohly reagovat šokem nebo dokonce nesouhlasem. A co Jan? Přinese toto téma prostor pro otevřený rozhovor, který jejich vztah posílí nebo naopak naruší důvěru? Rozhodně se máme na co těšit. Drama a emoce na sebe nenechají dlouho čekat!