Moderátor Honza Dědek se stal otcem

S humorem sobě vlastním Dědek oznámil i to, že s o sedm let mladší partnerkou čekají rodinu. O tu se totiž poměrně dlouhou dobu snažili. „Zachraňujeme populační krizi! Slyšeli jsme, že se v naší zemi letos narodí nejméně dětí za téměř 240 let! A to jsme tak nemohli nechat! Takže jsme na tom trochu zapracovali a teď hrdě hlásíme, že náš velký zázrak a malé řešení tuzemské populační krize doručíme už na jaře,“ napsal na podzim Dědek.