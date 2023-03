Nejvíce sexu mají mladí, lidé nad 55 let nejsou s intimním životem spokojení

Kolik partnerů za život vystřídáme, jak často souložíme a jak jsme spokojení s intimním životem? Aktuální studie také zjišťuje, jestli v Česku žijí sexuální experimentátoři, nebo spíš puritáni.

V jakém věku zažívají běžně Češi a Češky první pohlavní styk? Podle nového výzkumu společnosti Behavio průměrně v přibližně v 17,5 letech. "Věk prvního sexu v Česku se už několik dekád pohybuje kolem 18 roku. O trochu dříve to bývá u žen, o trochu později u mužů," říká psychoterapeutka specializující se na seznamování a vztahy Markéta Šetinová.

Většina lidí začíná se sexem až po patnáctém roce, neboli za oficiální hranicí, kdy může jedinec dát se stykem vědomý souhlas. Jen osm procent Čechů stihlo svoji sexuální premiéru před touto lhůtou.

Muži mají průměrně 11 partnerek

Současní mladí ve věku od 18 do 24 let jsou se začátkem sexuálního života zdrženlivější. Pouze tři procenta z nich měla sex před patnáctinami. "Zahraniční výzkumy také ukazují, že dnešní mladí lidé začínají se sexem v průměru později než jejich rodiče. Tento trend se dává mimo jiné do souvislosti s rozšířením chytrých telefonů, které přesouvají komunikaci i vztahy online," vysvětluje Šetinová.

Průměrně mají muži za život 11 sexuálních partnerek či partnerů a ženy devět. "Tato čísla je ale třeba brát s rezervou. Zaprvé nás může klamat paměť a zadruhé máme tendenci si čísla upravovat dle společenských norem. Ženy si někdy sexuální partnery ubírají a muži zase přidávají. Navíc definice sexuálního partnera je na respondentovi," dodává Šetinová.

Aktuální výsledky ukazují, že nejčastěji lidé spali se dvěma až pěti partnery, konkrétně 35 procent. Druhé nejčastější "skóre" je šest až deset partnerů. Necelá desetina je pohlavně věrná jednomu člověku.

Sexu si nejvíc užívá nejmladší generace

Četnost sexu je přitom velmi individuální záležitost, data ukazují tři nejčastější scénáře. Češi mají sex několikrát týdně, několikrát za měsíc nebo málokdy.

Libido se přirozeně mění s léty. Platí, že mladší ročníky mívají sex častěji. Mezi 18-⁠24letými je oproti průměru skoro třikrát víc "náruživců", kteří mají sex denně. Ve skupině 25​​-⁠34letých je dvakrát víc každodenních sexuálních akcí, než je průměr. U věkové kategorie 35-⁠44 let je nejčastější odpovědí "několikrát za měsíc". Pak už frekvence s věkem klesá a mezi seniory nad 65 let je nadpoloviční většina těch, kteří mají sex několikrát ročně nebo méně často.

Povzbudivou zprávou je, že Češi jsou se stavem svého intimního života spíše spokojení. Muži i ženy přitom mají velmi podobné hodnocení. "Nicméně lidé nad 55 let častěji říkají, že nejsou spokojeni vůbec, což možná souvisí s celkově nižší frekvencí," uzavírá Šetinová.

