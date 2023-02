Tak dlouho vybírají, až přeberou. Pohlední muži na seznamkách lásku hledají těžko

Muži, kteří jsou úspěšní na seznamovacích aplikacích, nemají vždy tu nejlepší reputaci. Nicméně stejně jako na muže, kteří nejsou u žen úspěšní, i na sukničkáře se dívá západní společnost skrz prsty. Svůdce vnímá jako nezodpovědné, bez empatie, nevyzrálé či nebezpečné. Internetový magazín The Independent se zeptal dvou z nich na jejich příběh.

Brad je pětatřicetiletý projektový manažer z Londýna. Nepije, rád chodí na procházky se psem a byl jedním z pěti nejpopulárnějších uživatelů seznamovací aplikace Hinge v Londýně. Užívá si inteligentní, sebevědomý, pohledný a finančně zajištěný Brad svět online seznamování? "Už v seznamovací aplikace nevěřím, ale jsem v nich zaháčkovaný, protože to je způsob, jak dnes lidé randí," překvapuje.

Po více než dekádě na seznamovacích aplikacích přestal věřit, že by nějaký kontakt mohl přerůst v opravdový vztah. "Nemyslím si, že to má co dělat s tím, jak kdo vypadá. Najdete tam lidi různých velikostí, etnik, z rozdílného kulturního a společenského prostředí. Spíš si myslím, že aplikace chtějí, abychom stále toužili po nových a nových lidech," míní.

V reálu není žádná chemie

Nejvážnější vztah měl Brad kolem pětadvaceti let a ten nejdelší trval tři roky. Pětatřicetiletý Londýňan tím poukazuje na pomíjivou povahu internetových známostí. Stejně jak rychle vzniknou, tak i skončí. "Nedávno jsem se na seznamce opakovaně spojil s někým, s kým to povedlo už před čtyřmi lety," říká. "Pamatovali jsme si jeden na druhého, ale nemohli jsme si vzpomenout, proč jsme se vlastně nesetkali," popisuje. Brad si vzpomíná také na jeden ze svých posledních vztahů. Několik měsíců chodil se ženou, s níž se ale nakonec rozešli, protože každý bydlel na jiném konci města.

Jako svůj další problém uvádí takzvaný pařížský syndrom. Pojem vznikl podle japonských turistů, kteří zažívají nevolnost, či dokonce halucinace kvůli zjištění, Paříž není tak pohádkové místo, jak si představovali. V kontextu online randění se pařížský syndrom pojí s bolestivým uvědoměním, že zatímco v digitální komunikaci to mezi dvojicí jiskří, v reálu mezi ní není žádná chemie. "Měl jsem rande s jednou profesionální atletkou. Byli jsme si hodně podobní, měli jsme rádi motorky, psy a vlastnila také úspěšný byznys. Během tří setkání jsem si ale uvědomil, že jsme zcela odlišní," říká.

Rok a půl byl bez seznamky

I když by se mohlo zdát, že Bradovým problémem je příliš mnoho možností a neschopnost si vybrat, i on má za sebou několik špatných vztahových zkušeností. Jednu z posledních dokonce popisuje jako "extrémně traumatickou". Trvalo mu rok a půl, než se vrátil do světa seznamovacích aplikací, a říká, že je dnes velmi ostražitý. "Mám spoustu zkušeností se špatnými vztahy. A také s některými dobrými, které se ale nakonec rozpadly," říká.

Za běžných okolností osloví ženu málokdy, prý není v seznamování v reálném životě dobrý. Se svými přáteli o svých zkušenostech zase příliš nemluví, protože mají jiné partnerské zkušenosti. "Řekli by mi, že mám vysoká očekávání," vysvětluje Brad a dodává, že by už rád založil rodinu. "Nevím, co musím udělat proto, abych se mi tohle přání vyplnilo. Díky randění jsem se toho hodně naučil, ale co budu chtít za pět nebo deset let? Nevím."

Tinder používám z nudy

Devětadvacetiletý Ciaran Cole byl v roce 2018 ve třicítce nejpopulárnějších uživatelů seznamovací aplikace Tinder. Navzdory tomu, že je nezadaný a pohledný homosexuál, nemá pocit, že by byl úspěšný. "V tomto momentě bych aplikace raději vůbec neměl. Používám je jen z nudy," říká.

Jeho profil každý den olajkuje několik uživatelů a on jim odpovídá hromadně, jinak by celý den nedělal nic jiného, než odpovídal případným zájemcům. Nicméně aby muž upoutal jeho pozornost, musí si dát záležet víc, než mu jen poslat otázku ve stylu: "Jaká je tvoje oblíbená barva?"

Seznamovací aplikace uživatele znecitlivují

Pozitivem seznamovacích aplikací je podle Ciarana vykročení z komfortní zóny. "Jinak bych nikdy nešel na rande s někým z druhé strany města," říká. Aplikace podle něj ale jinak její uživatele znecitlivují a kazí jejich charakter nepřeberným výběrem. Vede to podle něj k častým rozpadům vztahů, protože další rande je na dosah. "Myslím, že kdybych měl omezenější možnosti, možná bych přemýšlel jinak," uzavírá.

