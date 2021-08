Nejpřitažlivější muž? Ten, který není aktivní na sociálních sítích, míní influenceři

Brad Pitt a Angelina Jolie, Kim Kardashianová a Kanye West nebo Jenniner Lopezová a Ben Affleck. Takzvané power couples, v překladu silné páry, které se vyznačují rovnocenností a podobnou mírou slávy a úspěchu, do showbyznysu patří, dávají si vzájemně lesk a získávají si hodně pozornosti. Magazín Vice píše, že nejen celebrity, ale také obyčejní lidé začínají nicméně toužit po "normálním" partnerovi, který není aktivní na sociálních sítích.

Před měsícem modelka Bella Hadidová na Instagramu představila nového přítele Marca Kalmana. Udělala tak poté, co spolu už údajně rok chodili. Zatímco čtyřiadvacetiletá kráska má téměř 45 milionů followerů na Instagramu, Marcův účet je soukromý a nezjistíte si o něm nic víc než to, že pracuje jako umělecký ředitel pro rapera Travise Scotta. Úspěšná modelka Hadidová před "tajemným" přítelem randila se známým hudebníkem Abelem Makkonenem Tesfayeem, známým pod přezdívkou The Weeknd. Jejich vztah tak rozhodně nebyl soukromou záležitostí.

Romantiku sociální sítě zabíjí

Zatímco není neobvyklé, aby si celebrity zvolily za životního partnera osobnost, která není známá (například manželka George Clooenyho Amal je právnička a Meryl Streepová řekla své ano sochaři Donu Gummerovi), čím dál více mladých žen i mužů hledá podle portálu Vice partnera, který vyznává na sociálních sítích spíše off-line statut.

Psychoterapeutka Rachel Wrightová pro britský server říká, že důvodem může být zkušenost s negativními dopady sociálních médií na romantické i jiné vztahy. Jako příklad uvádí situaci, kdy jeden z páru zveřejní fotografii a druhé straně o tom neřekne, nebo si jeden z partnerů její publikování nepřeje.

Vliv na změnu ve vnímání sociálních sítí a odvozování statutu daného člověka na základě počtu jeho fanoušků má podle ní koronavirová krize. "Nemyslím si, že už v naší společnosti nebudeme mít tzv. power couples. Jedním z výsledků pandemie je ale hluboká reflexe toho, jak trávíme čas a naše vztahy. Vypadá to, že spousta lidí si uvědomila hodnotu samoty a soukromí, kterou karanténa nabízela," vysvětluje.

Nejatraktivnější muž? Ten, který nemá žádný Instagram

Příkladem je příběh osmadvacetileté Britky Lorny Denholmové, která dříve randila jen s lidmi oblíbenými na sociální síti TikTok. Svůj přístup změnila a teď vyhledává partnery nezveřejňující žádné své fotografie - přijde jí to mnohem atraktivnější. "Hlavní rozdíl spočívá v tom, že když se setkáváte s klukem, který není aktivní na sociálních sítích, upřímně vím, že se ptá na konkrétní otázky sám od sebe, a ne proto, že reaguje na mé Instagram Stories," popisuje další, pětadvacetiletá Lauren Ferreirová, žijící v New Yorku. A dodává, že když potká muže s více než tisíci followery, už o něj nejeví zájem. "Mám pocit, že když budete randit s někým, kdo je off-line, zbavíte se těch nevyhnutelných dramat, jež sociální média do vztahu přináší," vysvětluje.

Pro pětadvacetiletého Memeho Menga, žijícího v Paříži, je chodit s partnerem bez sociálních sítí "jako randit s tím cool klukem ze školy, který se nestará o svou popularitu". "Já i spousta mých přátel máme zkušenost s tím, že lidé - i bývalí partneři - lajkují fotografie a reagují na vaše či partnerovy příspěvky. Myslím si, že všichni tajně sníme o vymanění se z tohoto digitálního světa. Když tak potkáte někoho, kdo je off-line a dělá tím pádem něco, čeho nejste sami schopní, je ještě více přitažlivý," popisuje Meng.

Ironické na tom je, že, lidé sdílejí svou touhu po nalezení off-line partnera právě v on-line prostředí. Dívky na TikToku otevřeně diskutují o přitažlivosti lidí s nízkou aktivitou na sociálních sítích a přejí si být jedinou dívkou, již taková osoba sleduje na Instagramu. Zatímco někteří si takto realizují svou touhu být sami off-line, jiní se chtějí vyhnout fenoménu kyberpodvádění, které podle studie z minulého roku během pandemie vzrostlo.

"Spousta lidí zažila nějaké zranění skrze sociální média," říká sexuální terapeutka Lexx Brown-Jamesová. Ta se ve své praxi setkala s velkým množstvím vztahů ovlivněných sociálními médii. "Bohužel, spousta z nich má falešnou představu, že když budou ve vztahu s někým, kdo nemá účet na Facebooku nebo Instagramu, nedojde k překročení komfortních hranic a k porušení důvěry," vysvětluje.

Vztahy se mění, odpojení se od sítí má na tom velký podíl

Mít potenciálního partnera s nízkou či nulovou aktivitou na sociálních sítích podle ní negarantuje bezpečí. Najít si někoho, kdo je off-line, nevyřeší vztahové problémy ani nejistoty. "Lidé se často nechají unést svou reprezentací na sociálních sítích. Vytváří nějakou image, a přitom jim uniká přítomný moment a momentální spojení, jež může jejich vztah prohloubit. Známost s někým, koho digitální svět nezajímá, může mít na toto pozitivní vliv. A skvělá věc je, že pokud s vámi takový člověk chce být, dá vám to najevo slovy a činem," míní Brown-Jamesová.

Dodává, že jak bude daný vztah vypadat, záleží vždy na konkrétním jednotlivci a páru. "Lidé si budou vždy idealizovat to, jak vypadá opravdový a pečující vztah. Myslím si ale, že v současné době redefinují to, co pro ně znamená pojem 'power couple'."

