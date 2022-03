Je dotyk a povídání si o intimnostech už nevěra? Český průzkum ukázal odpověď

Julii, hlavní hrdince norského snímku Nejhorší člověk na světě, který vstoupí do českých kin v polovině března (a je mimo jiné nominovaný na Oscara), v životě něco chybí. Žije s výtvarníkem Akselem, nicméně na večírku se spontánně seznámí s kavárníkem Eivindem. Zůstanou spolu celou noc a společně různými způsoby balancují na tenké hraně mezi věrností a nevěrou. K samotnému sexu nedojde, jak by se dalo možná očekávat, a tak se nad ránem rozloučí s čistým svědomím. Snímek vyvolává otázku, co se dá považovat za nevěru a co jí ještě není. Na to se také na konci minulého roku Čechů a Češek ptal průzkum agentury STEM/MARK, který si nechala vypracovat společnost Aerofilms.

Na otázky spojené se vztahy a nevěrou odpovídal reprezentativní vzorek čítající 810 osob ve složení 49 procent mužů a 51 procent žen. Podle téměř všech dotázaných (94 procent) je sex jasnou nevěrou. Virtuální sex, kam patří například posílání zpráv se sexuálním obsahem, považuje za nevěru 51 procent Čechů a Češek a téměř stejné množství odpovídajících (49 procent) za nevěru označuje i velmi blízký vztah se třetí osobou, v němž na sex nedošlo.

Nevěra je i flirtování a svěřování se s intimnostmi

"Pokud má člověk velmi blízký vztah se třetí osobou, něco jej k němu emocionálně táhne. Často tam nachází něco, co mu ve vztahu chybí," vysvětluje koučka vědomých vztahů Eva Andriessen důvod, proč polovina dotazovaných považuje za nevěru i situace, v nichž nedojde k sexuálnímu styku. "Například se s danou osobou cítí sám či sama sebou, může se mu svěřit. Pokud takové setkávání navíc před partnerem skrýváme, dochází k narušení blízkosti ve vztahu a tím k nabourání důvěry," podotýká Andriessen.

Ve snímku Nejhorší člověk na světě Julie a Eivind sdílí sklenici s nápojem, jeden druhého se dotýkají, povídají si v posteli, sdělují si svá tajemství a celou noc spolu otevřeně flirtují. I když vše dělají tak, aby si na konci mohli říct, že se o nevěru nejednalo, záměrný dotyk třetí osoby by u svého partnera považovaly za nevěru tři čtvrtiny Čechů a Češek. Kdyby partner s někým polehával v posteli a povídal si, zpozornělo by 68 procent dotazovaných.

Podobný počet respondentů a respondentek by za nevěru považoval to, kdyby jejich partner či partnerka celý večer s někým flirtoval/a, a více než polovina (61 procent) Čechů a Češek by se cítila ve vztahu ohrožena, kdyby se jejich drahá polovička svěřovala s intimnostmi někomu třetímu.

Nevěra se dá odpustit, míní téměř 90 procent

Z českého průzkumu zároveň vyplynulo, že chování svých partnerů a partnerek posuzujeme daleko přísněji než svoje vlastní. Například dotyky s erotickým podtextem u sebe považuje za nevěru 57 procent, zatímco u partnera 72 procent. "Vždy vidíme jednodušeji chyby na druhém než na sobě. Pokud se k nám někdo zachová ošklivě nebo nepříjemně, vždy to pocítíme. To, jak se chováme k druhým, se nás emocionálně nedotýká, proto si často dopad našeho jednání neuvědomujeme. Změnit to můžeme vlastní sebereflexí," míní Andriessen.

Více než polovina dotazovaných Čechů a Češek tvrdí, že se nevěry nikdy nedopustila. K nevěře se přiznalo 36 procent dotázaných (20 procent podvedlo jednou, 16 procent opakovaně). A zatímco muži si častěji myslí, že jsou nevěrnější ženy, ženy se zase domnívají, že jsou to muži.

Z výsledků průzkumu vyplynulo, že jsou muži oproti ženám o něco nevěrnější, nevěru přiznalo 40 procent mužů proti 33 procentům žen. Nebo to muži otevřeněji přiznávají.

Dvě pětiny dotázaných by se pak k nevěře přiznalo a pětina je přesvědčená, že je nejlepší vše zapřít. Celkem 86 procent se domnívá, že se nevěra dá odpustit. Převažuje ale mezi odpovídajícími názor, že to vztah poznamená (55 procent). "Nevěru vnímáme jako zradu, má velký dopad na důvěru ve vztahu. Nicméně se dá odpustit. Partneři jen musí počítat s tím, že jde o dlouhý, náročný a očistný proces. A ten musí proběhnout, jinak mohou pozůstatky nevěry přetrvat v partnerství jako hnisající rána," uzavírá Andriessen.

