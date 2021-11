Vy ji tady obtěžujete? Aneb jak pomoci někomu, kdo je v ohrožení

Jak zasáhnout, když si myslíme, že se někomu děje něco špatného? Přerušte probíhající situaci otázkou, zda je všechno v pořádku. Podle lektorky Moderní sebeobrany Jasmíny Houdek se stačí zeptat: Děje se něco? Potřebujete pomoct? Z následné reakce účastníků pak můžete usoudit, zda jste právě svědkem probíhajícího obtěžování, a poskytnout tak pomoc.

"Na prvním místě je nutné si ověřit, zda člověk naši pomoc skutečně potřebuje. Neberte lidem kompetence, oni to mohou zvládnout sami," podotýká lektorka Houdek. Pokud se vám ale na otázku "Dobrý den, paní, potřebujete pomoct?" nedostane od obtěžované osoby odpovědi, je pak namístě do situace zasáhnout. "Takový člověk může mít paralýzu, je šokovaný natolik, že není schopen nic udělat. Tehdy je namístě udělat něco konkrétního," radí Jasmína Houdek, která vede kurzy sebeobrany i pro ženy.

Jasným a zřetelným hlasem popište situaci ("Vy tu paní tady obtěžujete.“) a rázně vyjádřete pokyn („Nechte ji na pokoji.“). Vyzvěte pak osobu, které se něco děje, aby s vámi odešla do bezpečí.

Jeden z důvodů, proč lidé na veřejnosti nezasahují do podobných situací, je strach, že se agrese může otočit proti nim. "To je zcela oprávněné," podotýká lektorka Houdek. Proto je podle ní nutné myslet i na vlastní bezpečnost. Ustupte od agresora do dostatečné vzdálenosti a zeptejte se, co se děje. Nebojte se vzbudit rozruch. Díky tomu poskytnete rovněž prostor obtěžované osobě, aby se mohla přesunout do bezpečí.

