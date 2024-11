Zázrak na sicilské silnici: Česká parta zachránila čtyři opuštěná štěňata z krajnice

Byl to třetí den našeho dámského pobytu na Sicílii. Šest se nás vydalo objevovat krásy okolí města Mazara del Vallo. Tip padl na město Sciacca, které shlíží rovnou do moře a slibovalo hodinku cesty autem. Nad městem se tyčí kopec vysoký 1300 metrů s bazilikou a dokonalým výhledem na moře. Tam jsme zamířily, a tam se to stalo.

Cesta dodávkou v šesti je vždycky veselá. Když jsme vybíraly asi sedmou serpentinu, objevilo se na silnici bílé štěně. Vypadalo, že čeká, až konečně pojedeme okolo. Když jsme vyskákaly ven, ukázalo se, že Vendelín, který měl ten den svátek, má za svodidly další tři sestřičky.

