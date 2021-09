Burianová: Všichni pečou podle receptů babiček. Jen já se ptám přímo jich, jak na to

Bývalé právničce Petře Burianové se po úspěchu v soutěži Peče celá země otevřely další možnosti, které mají už konkrétní podobu. Od neděle 12. září jí startuje na České televizi vlastní pořad Pečení na neděli. O čem bude a co plánuje pětinásobná maminka do budoucna?

Pamatujete si na svůj první pekařský výtvor?

Úplně první asi ne. Ale okolo deseti let jsem už sama uvařila pudink nebo upekla pro bratry bábovku.

Jak se právnička dostane do pekařské soutěže?

Obecně moc ráda tvořím rukama. Ale na druhou stranu ty věci i ráda studuji a přemýšlím o nich. Docela brzy jsem se vdávala a hned po sobě se nám narodily tři děti, pak další dvě. A to už se musíte ohánět a něco navařit a napéct. A jak se právnička dostane do televizní soutěže o pečení? Přihlásí ji právě ti nejmilejší konzumenti jejích výrobků, vlastní děti.

Vyhrála jste show Peče celá země, jak často nyní pečete?

Pořád stejně. Dvakrát až třikrát týdně chléb a pečivo. Dvakrát týdně i něco sladkého, koláče, buchty. Když má někdo v rodině oslavu, peču dort a zákusky a na Vánoce cukroví a perníky. A když mám čas, zkouším nové věci. Teď jsem se třeba pustila do pečení podle receptur z Polska.

Jak se díváte na stav nabídky českého pečiva, které najdeme v obchodech?

Přiznám se, že moc nekoukám. Peču si vlastní. Ale tak nějak vidím, že vzniká spousta nových pekáren, kde se peče poctivě. Možná se i vrací doba, že namísto do řetězce budeme chodit zase ke svému pekaři.

Který zlozvyk má při pečení český národ?

Co mám vypozorováno, tak se domácí pečení dost zlepšilo. Lidé pečou více a přestávají nahrazovat kvalitní suroviny za nekvalitní a náhražkové.

Žijete na statku, veškeré dostupné suroviny tedy pochází z vašich zdrojů?

Máme své vejce, med, ořechy, ovoce a zeleninu a občas maso. Pro mouku si jezdíme kousek do mlýna a mléčné výrobky teď vozím z Vysočiny. To je základ a s tím už uděláte velkou parádu. Ale nakupovat musím. Třeba cukr, vanilku, kávu.

Jaký je váš vztah k tradicím?

Tradice nejdou moc oddělit od života. Buď je žijete, nebo předvádíte jako divadlo. Já se je snažím víceméně žít, jsou součást mého života. Pevný bod ve vesmíru. Jako dítě jsem milovala Vánoce a všechno s nimi spojené. Čím jsem dospělejší, tím nacházím krásu a uspokojení v těch nejobyčejnějších věcech.

V neděli 12. září se opět objevíte na obrazovkách ve vlastním pořadu Pečení na neděli. O čem bude?

No zrovna i trochu o těch tradicích. Samozřejmě o pečení. A malinko se nám tam vloudil i folklór. Ale nepeču tam sama, zvu si naše babičky. To se pořád někde vytahují recepty ze skanzenu a babiččina kuchyně, ale nikdo se jich neptá přímo, jak na to. Tak já se ptát začala. Ale nakonec to bylo těžší, než jsem myslela. Ono přemluvit ty moje hrdinky nebylo vůbec jednoduché. Tady už jako motivace k účinkování nepomohou peníze nebo sláva. Jediné, co pomáhalo, bylo "Dědictví otců zachovej nám Pane". To že ještě mohou něco předat dál. A stejně ty nejsilnější okamžiky vznikaly často mimo kameru.

Vyhrála jste pekařskou soutěž, vydala kuchařku a máte vlastní pořad. Co ještě plánujete do budoucna?

Neplánuji. Úspěšnost knihy mě ohromila. Na pořad se těším, i když na druhou stranu stále i s obavami, co na to řeknou lidé. Pravda ale zůstává, že jsem dva roky neměla volno, ani dovolenou a chci si odpočinout. Nějaké plány mám, ale do Vánoc odpočívám.

Co byste poradila začátečníkovi, který by rád začal péct?

Pečení je strašně jednoduché. Potřebujete se stále učit, trénovat, nevzdávat to a milovat to. Nic víc. Všechno ostatní přijde samo.