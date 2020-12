V Karlových Varech stojí jediný Vánoční dům v Česku, je plný lidských příběhů

Vánoční atmosféra a vzpomínky z dětství zde dýchnou i na zapřisáhlé odpůrce prosincových svátků. Zámeček Doubí na kraji Karlových Varů, čnící nad řekou Ohří, ve kterém Vánoční dům sídlí, je unikátní místem i historií, která se k němu váže.

Původně středověký hrad za komunismu chátral a nový život mu vdechl až současný majitel po roce 2000. Do zámečku se před lety zamilovala také Jiřina Regietová, která zde tehdy pomáhala zdobit jednu svatbu.

"O Vánočním domě jsem snila strašně dlouho, ale pořád jsem v Karlových Varech nemohla najít vhodné místo. Pak jsem v zámečku dělala výzdobu svatby hokejovému brankáři Lukáši Mensatorovi, a když jsem sem přišla, zámeček mě tak okouzlil, že jsem šla za majitelem, zda by mi jej nepronajal," popisuje začátky Regietová. Myšlenka se majiteli zalíbila, přestože se k nápadu s celoroční výstavou Vánoc na začátku stavěla řada lidí pesimisticky.

"Chtěli jsme se odlišit od ostatních výstav po Česku. Do karet nám hrálo i to, že do Varů jezdí lidé celý rok. Napojili jsme se tak na hotely a nalákali je na to, že k nám můžou poslat své návštěvníky," vypráví s tím, že k tomu, dostat se do povědomí lidí, vedla od roku 2008 dlouhá cesta.

Z koníčku se stalo podnikání

Na nápad s Vánočním domem přišla Jiřina Regietová podle svých slov sama a nikde v zahraničí se neinspirovala. Před založením vlastního podnikání pracovala v cestovním ruchu, aranžování a výzdoba interiérů ji ale vždycky bavily. Když pak byla na mateřské s druhým dítětem, stalo se z koníčku postupně podnikání.

"Pracovali jsme s přírodními materiály, které jsme sháněli, kde se dalo. Začínali jsme s prodejem na poutích a na burzách. Tenkrát žádné věnečky a aranžované věci nebyly, takže jsme z každé akce odjížděli domů s prázdnou škodovkou," vybavuje si své první podnikatelské úspěchy. Postupně se dostala také k aranžování interiérů v hotelech.

"Jednou z našich velkých zakázek bylo vánočně vyzdobit Hotel Imperial. To se nám povedlo a začaly nám chodit další zakázky," popisuje v kavárně Vánočního domu. "Často nám bylo líto, že známí přijeli až po Vánocích a výzdobu, ze které byli návštěvníci nadšeni, neviděli. Tak jsem si říkala, že by bylo bezvadné mít takovou vánoční výzdobu celý rok, a začala jsem snít o Vánočním domě," popisuje, jak vznikl nápad na tematický dům.

Rekordní sbírka plyšových medvídků

Do Vánočního domu dnes zavítají desítky tisíc lidé ročně, a to zdaleka nejen před Vánoci a po nich, ale také v létě. Mezi návštěvníky jsou rodiny, dospělí, turisté i školní zájezdy. Tahákem letních návštěv jsou přitom již sedm let především tisíce plyšových medvídků, jejichž dlouholetou sběratelkou Jiřina Regietová je.

"Kdysi mě napadlo, že bychom jako bonus mohli mít výstavu plyšových medvídků, které sbírám a kteří patří mezi nejoblíbenější hračky," popisuje. Na Zámečku Doubí se tak nachází více než jedenáct tisíc plyšových medvídků a další tisíce exemplářů z porcelánu nebo dřeva.

Jejich počtem rodina Regietových aspiruje na zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Držitelé opakovaného českého rekordu ale vysvětlují, že získat oficiální světový titul není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát.

"Není to jenom o počtu medvídků, musíte splnit spoustu administrativních úkonů. Nechali jsme si přeložit asi 50 stran podmínek a zjišťujeme, co všechno je potřeba. Zápis navíc stojí přibližně 90 tisíc korun. Jedna z podmínek je, že musíte mít všechny medvídky očíslované a nesmíte započítat ty duplicitní. Taky musíte vytvořit nesestříhaný film, kde na kameru ukazujete jednotlivé medvídky, kterým nahlas přiřazujete číslo," vypočítává Regietová.

Jarní uzavření kvůli pandemii koronaviru tak využili na jejich spočítání a očistu, což dělají pravidelně. "Taky jsme ale zjistili, že nějaká paní v Maďarsku vlastní 20 tisíc plyšových medvídků, takže překročila dosavadní rekord," říká zakladatelka Vánočního domu.

Dojemné příběhy i historické kousky

Kromě vlastní sbírky, kterou rozšiřuje i nákupy sběratelských kousků na trzích, v aukcích či od starožitníků, jim medvídky posílají také lidé. "Denně dostaneme třeba dva balíčky. Lidi vyzýváme, aby jim dali jméno, ať si je poznají, až k nám přijedou. Taky nám k medvídkům píšou často dojemné příběhy," přiznává Regietová.

"Třeba vloni jsme měli jeden hodně silný příběh. Přijela k nám paní s manželem, a protože oba medvídky sbírali, řekli, že se k nám musí ještě jednou vrátit s nimi. Později mi paní poslala smutný dopis se zásilkou medvídků, ve kterém stálo, že její manžel chvíli po návštěvě zemřel při nehodě. Nedávno se k nám přijela podívat," vypráví.

Lidé do Vánočního domu posílají ale taky rodinné vánoční ozdoby nebo formy na cukroví nalezené třeba na půdě, které zůstaly dlouho nevyužité. "Máme malé Muzeum Vánoc, pro které jsme využili původní sklepení Zámečku. V něm jsou staré ozdoby nebo stojánky na stromeček. Velmi si vážíme toho, že nám lidi posílají svoje historické kousky," říká Riegetová.

Většinu návštěvníků Vánočního domu tvoří Češi, cizinců k nim ročně přijede zhruba 15 procent. Po podzimním uzavření společenského života Česka jsou však pouze na třetině běžné prosincové návštěvnosti, a to přesto, že očekávali návaly lidí. Chybí jim totiž nejen lázeňští turisté a návštěvníci Varů, ale taky zájezdy.

"Doufáme, že se návštěvnost ještě zvedne, protože Vánoce jsou pro nás nejhlavnější sezonou. Začíná prakticky od října a listopad býval vždycky velmi silným měsícem," popisuje Jiřina Regietová.

"Nedržíme se jenom trendů, každý si tady najde své"

Na chodu podniku se podílí celá rodina Regietových, a tak zatímco většina lidí má konec roku spojený s uvolněnější pracovní atmosférou, Regietovi na vánoční přípravy a nákupy dárků mnoho času nemají. Ačkoliv mají běžně otevřeno prakticky celý rok, na Štědrý den, Boží hod a Nový rok zůstává Vánoční dům zavřený.

Expozice na Zámečku se pravidelně mění a Jiřina Regietová klade důraz na to, aby byly různorodé a každý si tak našel to své. Najít zde lze nejen střídmé a aranžmá v přírodním stylu, ale i ty přezdobenější a extravagantnější.

"Nedržíme se jenom trendů. Každý má jiný vkus, chceme, aby si u nás každý něco našel," dodává. Nejoblíbenější podle Regietové zůstává část, kde převažuje bílá barva připomínající sníh.

Nápady stále vymýšlí zakladatelka Vánočního domu, pomáhají jí ale také děti, manžel a šikovní brigádníci. Instalace nových expozic trvá zhruba pět týdnů. "Neměníme jen dekorace, ale stěhujeme i nábytek. Jezdí k nám totiž i pravidelní návštěvníci, tak aby měli vždycky něco nového," odůvodňuje.

Sama Jiřina Regietová má na Vánočním domě nejraději kapli, která jí připomíná její maminku. "Snila jsem o Vánočním domě společně s ní a ona už se jeho otevření nedočkala. Takže když přijdu do kaple, vzpomenu si na ni. Její fotku máme i v kavárně. Vytvářela nám doma vždycky krásnou atmosféru a díky ní mám Vánoce spojeny s nejkrásnějším obdobím roku," říká.