Co jí projde rukama, je jako fungl nové. Brňanka renovuje starý nábytek

"Na téhle akátové skříni dělám už skoro 80 hodin," říká Tereza Jakubíčková ve své dílně blízko brněnského parku Lužánky. "Je to památka, kterou má jedna paní po svém strýci ze 70. let. Cvičím na ní svou trpělivost. Například tato zavírací roletka, složená z desítek malých kostiček, byla zalitá v nitrolaku. Aby textura dřeva opět krásně vynikla, kostičky jednu po druhé ručně obrušuju," popisuje se smíchem Tereza, zatímco stojí vedle mohutné skříně.

"A je na ní spousta dalších problémů, které musím vyřešit. Například tohle madlo k roletce bylo přilepené klihem. Abych roletku od madla oddělila a mohla jej ze skříně vyjmout, musela jsem klíh reaktivovat vodou…," dodává 34letá Tereza, která běžně v průměru opraví pět nebo šest zakázek měsíčně.

Svůj projekt Fungl na renovaci nábytku založila před dvěma lety a od té doby se nezastavila. "Často se ke mně dostávají kousky, které takzvaně někdo zbastlil. Ale mám pro to lásku a pochopení, protože tohle dělali s nábytkem všichni naši dědečci," dodává.

Baví mě pátrat po historii nábytku

Původně studovala dějiny umění, po dvou letech studia ale začala přemýšlet, jak se může jako kunsthistorička uplatnit. "Nechtěla jsem jít do archívu a ani učit. Můj kamarád tehdy chodil na vyšší restaurátorskou školu, a protože si ji pochvaloval, napadlo mě, že je to možná i to pravé pro mě," vzpomíná Tereza, která v renovování nakonec spojila vše, co má ráda. "Baví mě pátrat po historii nábytku a zároveň pracovat rukama," říká.

K manuální práci měla blízko odmalička. Jak říká, vždy dělala nějaké "výtvarniny" jako smaltované náušnice, šperky, chodila do keramiky nebo měla doma dokonce tkalcovský stav pro děti. "Navíc jsem vyrůstala v prostředí, kde se pořád tvořilo. Dědeček byl všestranně nadaný, vyřezával betlémy nebo dělal sochy ze samorostů. Máma nám zase vytvářela moduritové hračky," říká.

Za deset let opravila stovky kusů nábytku

Po škole byla několik let zaměstnaná, ale toužila po vlastním podnikání. "Mám obrovské štěstí na lidi kolem sebe, kteří mě podpořili. Finančně i psychicky. Sestra mi navrhla veškerý vizuál od loga až po webovky, které zase brácha vytvořil," popisuje Tereza, která svým blízkým jejich vklad do svého podnikání vrací právě opravou jejich nábytku ve volném čase.

"Založit si vlastní byznys bylo samozřejmě děsivé. Investice do podnikání nebyla malá. Potřebovala jsem pronajmout prostory i nakoupit nábytek, nářadí a vybavit dílnu," říká Tereza. Vedle oprav na zakázku renovuje také kusy do volného prodeje, které prezentuje na svých stránkách.

Z toho důvodu nakupuje designové kousky jako křesla od designéra Jindřicha Halabaly, Miroslava Navrátila nebo stolečky a židle od Roberta Slezáka. "Jedno křeslo koupím v hrozném stavu například za 15 tisíc. Jsou v něm myší hnízda, lezou z něj péra a má rozlámané područky," popisuje.

Tereza si tak cenu za své služby určuje podle vloženého vkladu do nákupu nábytku a hodinové práce. "I když jsem vytíženější než když jsem byla zaměstnaná, užívám si, že můžu být flexibilní. Sice někdy pracuju o víkendech, ale zase si můžu vzít volno přes týden a přijít do práce klidně na desátou. Odcházím a vracím se podle potřeby, například se jdu projít, než zaschne povrchový nátěr, a pak se vrátím," popisuje Tereza, která za deset let v oboru opravila stovky kusů nábytku.

Než být konkurence je lepší si pomáhat

Tereza říká, že má ráda klid a svůj prostor a v její dílně je možné tuhle atmosféru cítit. V pozadí střídá kapelu Future Islands písničkářka Norah Jones a u rozhovoru popíjíme kafe, které uvařila. "Cítím obrovskou svobodu, necítím se tady vůbec sama. Chodí za mnou klienti a o víkendech pořádám kurzy," říká Tereza, jejíž kurzy jsou už dva měsíce dopředu vyprodané.

"Mám velké štěstí i v tom, že když si nevím rady, mám kolem sebe lidi, kteří dělají podobou práci a navzájem si radíme. Nebereme se jako konkurence. Radíme si tak navzájem s kolegy ze školy nebo i s majiteli podobných projektů," říká Tereza, která si u práce ráda pouští podcasty a audioknihy. "Jako poslední jsem poslouchala čínské sci-fi Problém tří těles," dodává.

S nově vzniklým projektem Krásná cimra, který sdružuje šest brněnských podobně založených subjektů, budou například v říjnu pořádat market nábytku a bytových doplňků. Bude spojený se zajímavými přednáškami o architektuře a designu. "Nechápu, proč bychom se měli vnímat jako konkurence. Mnohem lepší mi přijde pomáhat si a spojit se," ukazuje Tereza svůj pozitivní přístup k práci i životu, který se odráží i v jejím nastavení ohledně vlastní domácnosti.

"Doma máme hodně věcí, které jsme s přítelem poopravovali. Rozhodně ale nežiju v showroomu. Hlavní je, aby se nám dobře bydlelo. Chci se obklopovat věcmi, které jsou pohodlné, a snažím se na nich nelpět. Jsou to pořád věci a musí si žít svým životem. Navíc máme dva papoušky, kteří nám nábytek ohlodávají," říká pobaveně Tereza. Na otázku, jestli má nějaký pracovní sen, odpovídá se smíchem: "Teď bych si hrozně přála jet k moři. Už je to dlouho, co jsem nebyla u moře," uzavírá.

Video: Spotlight Aktuálně.cz - Silvie Lauder (2. 11. 2023)