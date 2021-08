Farna, Culkin i Kotek. Neoslavili ani plnoletost a už pohádkově vydělávali

Zažili obrovskou slávu, pracovali již několik let od rána do večera, na kontech jim přistály miliony, a to jim ani nebylo osmnáct let. V showbyznysu se objevují mladí lidé - nebo spíše děti - kteří v brzkém věku zaznamenali takovou slávu, že vydělávali (a někteří stále vydělávají) pořádný balík peněz, ačkoliv jim ještě nebylo ani osmnáct. O kom je řeč? To zjistíte v naší galerii.