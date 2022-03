"Válku brali jako romantiku." Jako první se stala poručicí, cvičí kyjevské nováčky

Poručice Iryna Sergejevová vstoupila do ukrajinského dobrovolnického útvaru, tak zvané Teritoriální obrany, v roce 2017. Poté podstoupila dvouletý armádní výcvik a následně se jí podařilo získat smlouvu. Kvůli ní profesionální těleso ustoupilo od jinak striktních pravidel. Vojákyně ovšem na základě své zkušenosti varuje muže i ženy, kteří by rádi vstoupili do Teritoriální obrany, aby to nedělali bezhlavě. Podle ní si tak dobře neuvědomují veškerá rizika války.

Sergejevová, která dříve pracovala jako PR specialistka, nyní šéfuje organizaci dobrovolnických bojovníků a bojovnic v Kyjevě. Upozorňuje však uchazeče a uchazečky, aby nebrali válku na lehkou váhu. "Hlavně v prvních dnech přicházelo mnoho mladých žen, které chtěly vzít do ruky zbraň a jít bojovat, aniž by věděly, jak to všechno funguje," cituje ji deník France 24.

Musela prý sdělit některým dobrovolníkům a dobrovolnicím, že nejsou na ostrý boj stavění. Jejím pracovištěm je nyní podzemní garáž, která se proměnila na improvizovanou výcvikovou základnu. "Pochopila jsem, že některé z žen si válku trochu romantizovaly. To samé platí i pro některé muže," řekla novinářům.

Data ukazují, že vojákyně tvořily před invazí 16 procent ukrajinské armády, což je oproti roku 2014 dvojnásobné číslo. Do odboje se však zapojují i ženy mimo profesionální armádu. Svou připravenost bránit Ukrajinu opakovaně vyjadřuje například Kira Rudiková, poslankyně za stranu Hlas, která se naučila po začátku ruské invaze zacházet se zbraní.