Prostituce zotročuje ženy, tvrdí španělský premiér. Sexuální byznys chce zakázat

Rozhodnutí předsedy španělské vlády vzešlo z nedělní konference jeho Španělské socialistické dělnické strany. "Z tohoto kongresu vzešel závazek, kterému dostojím. Zakážeme prostituci, která zotročuje ženy," citoval politika časopis Vice.

Závazek je v souladu s manifestem strany z roku 2019, jímž chtěli socialisté cílit především na ženské voličky. "Prostituce je jedním z nejkrutějších aspektů feminizace chudoby a jednou z nejhorších forem násilí na ženách," píše se v prohlášení strany.

Organizace zabývající se problematikou prostituce však varují, že zákaz povede k tomu, že bude toto odvětví ještě nebezpečnější než doposud. "Postup, který spočívá v kriminalizaci klientů a třetích stran, má katastrofální důsledky všude tam, kde byl zaveden," vyjádřila se k tématu Evropská aliance pro práva sexuálních pracovníků. "Jasným varováním by měla být situace ve Francii - nárůst násilí, zhoršení pracovních podmínek a zdraví zúčastněných," doplnila.

Podle aliance se během pandemie výrazně zhoršila situace sexuálních pracovníků, kteří často skončili na ulici. "Sánchez by se měl sejít s jejich představiteli, pobavit se s nimi o tom, co potřebují, a zavést takové politiky, které je ochrání," navrhuje.

Ve Španělsku je prostituce legální od roku 1995, je však zakázaná na veřejnosti, dále je potíráno takzvané kuplířství a obchod s lidmi a zprostředkovávání prostituce mezi sexuálním pracovníkem a klientem. Pracovníkům v sexbyznysu také chybí právní status a prostituce není považována za práci, přestože dosahuje 0,35 procenta hrubého domácího produktu země.

Tuzemskou prostituci si regulují města

V Česku se prostituce nachází v šedé zóně - není ani zakázaná, ani povolená a právní předpis, který by prostituci definoval, neexistuje, prostituci si regulují samotná města pomocí vyhlášek. Podle zkušeností organizace Rozkoš bez rizika však některé prostitutky legalizují svůj status například prostřednictvím živnostenského listu v oblasti svobodných povolání, kterého využívají například umělci.

O legalizaci prostituce se dlouhodobě snaží Česká pirátská strana, která kromě sociálního aspektu a ochrany pracovníků upozornila také na to, že by se po zdanění stala příjmem do státního rozpočtu. Loni se legalizaci snažila strana prosadit na úrovni hlavního města, nenašla však podporu u koaličních partnerů.

