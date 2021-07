Příběh tří žen: Vydělávají si online erotikou. Je to i trochu terapie pro muže, tvrdí

Britská sociální síť OnlyFans dovoluje lidem prodávat a zveřejňovat fotky s explicitním obsahem. Podle článku v americkém The New York Times se pro mnoho žen i mužů stala tato platforma během pandemie podstatným zdrojem příjmů. Jaké jsou ženy, které si na ní vydělávají? Dvě Češky a jedna Slovenka se svěřily se svým příběhem. Odmítají, že by se jednalo o on-line prostituci, svou práci berou vážně a finance z ní využívají pro realizaci vlastních snů a svobody.

"OnlyFans jsem si založila v září minulého roku. Do té doby jsem pracovala jako office manažerka v jedné advokátní kanceláři. Odmalička mě ale bavilo fotit, tvořit, vymýšlet něco kreativního, začala jsem proto s Instagramem. Pak se na Slovensku objevil OnlyFans, který mi přišel jako zajímavý koncept. Chválabohu jsem díky němu mohla skončit v práci, která mě absolutně nenaplňovala a některé dny jsem chodila domů dokonce s pláčem. Nezvládala jsem to, ale když musíte platit hypotéku, leasing, nájem a jiné účty, tak se z práce, a to především v období korony, lehko neodchází," popisuje pětadvacetiletá Slovenka, která na britské platformě dovolující zveřejňovat erotický obsah vystupuje pod jménem Inked Dory. Počet fanoušků na svém profilu nechce zveřejňovat, mění se z měsíce na měsíc. Na instagramovém účtu, který jí byl nedávno smazán, měla 31 tisíc sledujících.

Fanoušci jsou "horňáci, co mají rádi potetované blondýnky"

K erotickému byznysu měla před boomem této sociální sítě blízko čtyřiadvacetiletá studentka Vysoké školy ekonomické, vystupující pod přezdívkou Vermora. Kromě OnlyFans si vydělává také přes platformu Patreon, která funguje na podobném principu. Před tím si přivydělávala jako hosteska, zpracovávala datovou analýzu, pomáhala lidem s diplomovými a jinými pracemi, chvíli byla zaměstnaná v obchodě s oblečením a od určité doby se "motala" kolem tanečního světa, převážně v pražském klubu Hot Peppers. Vždy si stála za tím, že na nahotě není nic špatného, a své fanoušky popisuje jako "spíše horňáky, co mají rádi potetované blondýnky".

Stejně jako Inked Dory nechce zmiňovat počet svých fanoušků, na Instagramu jich má nicméně více než 13 tisíc.

Téměř 60 tisíc fanoušků má na Instagramu třetí z žen, která si přeje zůstat v úplné anonymitě. Ta před koronavirou krizí pracovala v gastronomii, a když přišla o práci, nechala se zaměstnat v sociálních službách, společně s tím si založila účet na populární britské platformě s erotickým obsahem. O vlastním profilu nějakou dobu přemýšlela, ovšem konečným impulzem k jeho založení byla ztráta a změna zaměstnání a její sledující na Instagramu, kteří se jí skoro každý den ptali, zda nemá na této stránce účet.

"Celý život se potýkám s lidmi, kteří mě odsuzují jen kvůli tomu, jak vypadám, bez toho, aby by mě poznali. Takže i když mě někdy napadne, jestli dělám správnou věc, dojde mi, že si takovou otázku pokládám kvůli tomu, co si o mně myslí ostatní. Okamžitě si tak uvědomím, že je mi to jedno. Já se potřebuji cítit fajn," popisuje sedmadvacetiletá žena, která v současné době pracuje čtyři dny v realitní kanceláři a jeden den v týdnu se věnuje svému profilu na erotické síti. Na příjmu ale musí být neustále. Stejně jako předchozí dvě ženy s fanoušky komunikuje každý den.

K úspěchu nestačí jen upatlané fotografie před zrcadlem

V návaznosti na časovou náročnost práce Vermora zmiňuje, že jí vadí, když "všichni hází lidi vydělávající si na OnlyFans do jednoho pytle".

"Trhá mi žíly, když vidím, jak každá druhá slečna fotí absolutně nekvalitní 'nudesky' před upatlaným zrcadlem. Vlastně se kolikrát ani nedivím tomu, že si pak lidé myslí, že děláme něco levného a méněcenného. Já si stojím za tím, že moje tvorba má za něco stát a má mít určitou kvalitu, jinak raději nefotím," zdůrazňuje Vermora.

Dodává, že je to také trochu psychologická a sociální práce. "V byznysu s lidmi, kdy jde o velké peníze, dělám už roky. Je to celé o psychologii - neumíš mluvit, nevyděláš," říká rezolutně čtyřiadvacetiletá studentka. Její fanoušci si tak mohou v rámci předplatného i nárazových plateb prohlédnout její profil, zaplatit si další exkluzivní obsah v soukromých zprávách, ale také si povídat. Vermora jim posílá převážně profi i amatérské fotky a videa a často se s nimi baví o různých věcech. "O tom, co dělají, jaké jsou jejich plány a problémy," říká Vermora, jejíž základní měsíční poplatek dělá 12 dolarů (v přepočtu necelých 300 korun). Stejnou částku si účtuje také Inked Dory.

OnlyFans jako spojení pornografie a psychoterapie

Podle psychoterapeutky Lenky Mynaříkové není OnlyFans ničím převratným. Jen převzal to, co už na sociálních sítích fungovalo, a posunul to dál. Výjimečný je ale podle ní tím, že je na půli cesty mezi pornografickými stránkami a psychoterapií. "Zatímco pornografie vám lidský kontakt a intimitu ve smyslu sdílení osobních prožitků a přátelství nenabídne, terapie vám zase nenabídne nahotu. OnlyFans ale poskytuje něco od obojího. Na Tinderu musíte čekat, jestli vám dá někdo swipe doprava nebo doleva, což může být pro citlivější ego vcelku deprimující zážitek. OnlyFans tento krok překročil, rovnou si vyberete dívku nebo muže podle svých představ a můžete navazovat vztah. Získáte explicitní obsah, ale také sdílíte s druhým své myšlenky, pocity, vytváříte určitou formu přátelství," vysvětluje psychoterapeutka.

To potvrzuje i Inked Dory, která se dokonce prezentuje jako "your internet girlfriend" (v překladu "tvá internetová přítelkyně") a snaží se s fanoušky bavit o všem. Podle svých slov prezentuje své pravé já, nikoliv nějaké pozlátko. S některými si píše už od založení profilu minulý rok, s jinými komunikuje například jen měsíc, kdy si předplatné zaplatí. Další skupina si kupuje téměř veškerý její obsah a nekomunikuje.

Stejně jako ostatní dvě ženy ani ona se s muži nebaví o tom, jestli jsou zadaní, ve vztahu nebo mají děti. Shodují se v tom, že je tyto věci nezajímají a že i pravděpodobně sami muži vědí, že by taková konverzace narušila "atmosféru". Dory (jak jí nazývají fanoušci), která posílá nahé fotky, videa i pikantnější obsah, říká, že si při interakci s ní chtějí muži odpočinout od každodenní reality, povinností a práce.

Co je to OnlyFans Britská sociální síť, která vznikla v roce 2016 a dovoluje zveřejňovat také erotický obsah.

Svůj profil na něm mají fitness trenéři, umělci i hudebníci, ale také pornoherečky, modelky, striptérky a obyčejné ženy a dívky.

Vytvoříte si profil a za měsíční poplatek, který si sami stanovíte, můžete prodávat svůj obsah.

V roce 2019 mělo na OnlyFans vytvořený účet a zveřejňovalo své fotografie 120 tisíc lidí, v současné době je to více než jeden milion lidí. Uživatelů, kteří si tento obsah předplácí (ať už měsíčně, čtvrtletně nebo ročně), je více než 90 milionů.

Platforma OnlyFans si bere 20 procent z každého výdělku, který se většinou skládá nejen z předplatného, ale také z nárazových plateb, kterými si jako fanoušek můžete předplatit další exkluzivní obsah například v soukromých zprávách.

"Můžete si troufnout vstoupit do komunikace s dívkou nebo mužem, u kterých byste na ulici měli pocit, že na ně nemáte. Z tohoto pohledu je OnlyFans pozitivní, slouží jako trénink interakce, což pak můžete využít i v reálném životě. Problém ale je, když nabudete pocitu, že je tento kontakt nějakým způsobem lepší a kvalitnější a v reálném životě se vám už nechce známosti navazovat. Normální život budete vnímat jako neuspokojivý, vztahy vám budou připadat bezcenné, nudné, bez vzrušení, paradoxně i bez opravdovosti. Kontakty na OnlyFans přinášejí totiž dávku vzrušení a pozitivní emoce a tím se mohou stát návykovými," analyzuje Mynaříková výhody i nebezpečí této formy zábavy.

Málokterý muž chce přítelkyni s erotickým profilem

Všechny tři ženy se shodují v tom, že mají zkušenost i s muži, kteří se chovají nepříjemně. Ty ve většině případů jednoduše ignorují a oni jim dají pokoj. Zatímco Vermora má problém navázat vážný vztah, protože podle jejích slov málokterý chlap dokáže překousnout, že se živí erotikou na OnlyFans. Ostatní dvě ženy mají partnery, kteří jejich práci podporují.

"Když jsem si zakládala účet, byl naopak přítel ten, který mi říkal, ať to zkusím. Nastavili jsme si jasná pravidla, co ano a co ne. Někdy mě i fotí a děláme si srandu z toho, co je lepší póza a co muže více přitahuje," popisuje třetí respondentka oslovená redakcí.

Také snoubenec Inked Dory jasně odlišuje její pracovní život od toho osobního. "S prací mi přítel pomáhá, točí mě. Tyto dva světy ale nespojujeme. Máme vyhrazený čas na sebe, kdy se věnujeme jen jeden druhému. Jako každý jiný pár nedržíme telefony v ruce. Jednou velkou nevýhodou ale je, že si fanoušci neuvědomují, že je to práce a někdy potřebujete dovolenou. Pracuji v podstatě sedm dní v týdnu celý rok."

Vyděláte si víc, máte svobodu, ale co je na internetu, to se neztratí

Inked Dory následně popisuje svůj pracovní den: Do oběda přidává fotky, plánuje nový obsah, prochází si zprávy z předcházejícího dne a odepisuje na ně. "Někteří mají samozřejmě požadavky na fotky nebo videa, které si musím zapsat do programu, abych je nenechala čekat velmi dlouho. Chlapi totiž jaksi nedokážou pochopit, že člověk může jeden den nedržet telefon v ruce. V průběhu dne fotím, točím, odepisuji na zprávy," popisuje Inked Dory, jíž výdělky z OnlyFans zcela nahradily příjem na seniorské manažerské pozici.

Hlavní výhodu tak spatřuje v tom, že díky těmto financím může tvořit nové, vlastní projekty. S partnerem tak založila marketingovou agenturu, která poskytuje poradenství ostatním ženám se správou OnlyFans i jiných sociálních účtů. Připravuje také vlastní digitální magazín s pikantním obsahem.

O dost více než dříve si vydělává také třetí oslovená sedmadvacetiletá žena, která čtyři dny v týdnu pracuje v realitní kanceláři. "Jsem celkově pracovitá, takže jsem si celý život uměla přijít na hezké peníze. I proto teď pracuji v kanceláři a do toho se ještě snažím budovat svou budoucí firmu. Nechci ale zmiňovat její zaměření ani přesnou částku," dodává.

Výdělky se odvíjí podle Vermory především od snahy daného člověka. "Spousta lidí si myslí, že je to strašně jednoduché. Vyfotíte si fotku, nahrajete a peníze se sypou - nene. Jde hodně o promo na jiných portálech, a pokud neumíte správně věc prodat, neprodáte ani tohle. Před OnlyFans jsem žila mnohonásobně skromněji. Momentálně mohu říct, že nemusím hlídat, kolik kde utratím, a mohu si dovolit velmi nadstandardní život. Pokud budu konkrétní, teď si vydělávám o desítky tisíc měsíčně více," říká Vermora, která stejně jako ostatní ženy zdůrazňuje kromě finanční stránky pocit svobody.

"Obecně to přináší obrovskou volnost. Máte možnost pracovat odkudkoliv, cestovat. Čím více měníte lokace, tím lepší máte obsah," vysvětluje Vermora a Inked Dory ji doplňuje: "Nemyslím si, že je to lehká cesta. Je třeba si uvědomit, že se jedná o internet - co na něj člověk dá, to tam zůstane navždy. Pokud to někdo dělá, aby si za půl roku vydělal peníze, asi bude zklamaný. Za úspěchem je velká práce a hodně stráveného času. OnlyFans je ale samozřejmě cesta svobody. Nemusíte se prakticky pohnout z domu a ceny i pravidla si nastavujete takové, jaké chcete."

Mohlo by vás zajímat: Pornografie z pomsty: Jsou to bolestné příběhy, které spojuje zrada, říká Patočková