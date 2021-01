Sex ve městě čeká velký návrat. V seriálu ale bude chybět jedna zásadní postava

Dlouholeté dohady o tom, zda se populární seriál o čtyřech kamarádkách z New Yorku dočká někdy svého pokračování, skončily. Televizní stanice HBO oznámila, že na konci jara začne natáčení nových deseti epizod. V navazující řadě s názvem And Just Like That (Prostě jen tak) budou hrát tři ze čtyř protagonistek.

Před kamerou se tak sejdou Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) a Kristina Davisová (Charlotte), a to ve stejných rolích, jaké hrály na přelomu tisíciletí.

Všechny také sdílely na sociálních sítích nový trailer. Jediný, kdo se k pokračování seriálu nechtěl přidat, je Kim Cattrallová alias Samantha.

V navazující řadě budou postavy zhruba o dvacet let starší. Všechny tři hlavní protagonistky se staly také produkčními společně s Michaelem Patrickem Kingem, který se podílel již na dřívějších dílech Sexu ve městě a jako režisér také na filmu Sex ve městě 2.

Kultovní seriál o půvabné novinářce a jejích třech kamarádkách se během šesti sezon v letech 1998 až 2004 stal celosvětovým hitem a posbíral desítky cen. Příkladem může být sedm prestižních cen Emmy a osm Zlatých glóbů.

V roce 2000 to byl Zlatý glóbus za herecký výkon pro Sarah Jessicu Parkerovou a za nejlepší komediální seriál.

Seriál vychází ze stejnojmenném knihy Candace Bushnellové a dotvořil jej spisovatel, produkční a režisér Darren Star, jehož nový seriál Emily in Paris měl nedávno premiéru na Netflixu.

Sex ve městě pojednává o čtveřici kamarádek a jejich pohádkových, ale často také nesnadných životech v New Yorku. Seriál byl vychvalován za otevřenou diskusi o ženské sexualitě i síle přátelství a boření stereotypů. Kritiky se dočkal za nedostatek diverzity, povrchnost luxusního nakupování a lehkovážné pojetí některých vážných témat.