I když můžou být takové dotazy rodičům nepříjemné, měli by se podle Zemánkové zamyslet nad tím, co chtějí, aby se potomci o sexualitě dozvěděli. "Chci, aby to dítě raději probíralo se svými vrstevníky a možná si osvojilo spoustu mýtů? Nebo mu to chci říct sama? Pak ale musím předběhnout kamarády a kamarádky. Sexuální výchovu ve školách a školkách také nevnímám ve většině případů jako úplně šťastnou volbu," dává na zváženou Zemánková.