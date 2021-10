Zaútočí, tak stříkněte. Pepřový sprej umí při obraně použít málokdo. Návod, jak na to

"Špatné použití pepřového spreje může udělat více škody než užitku," upozorňuje lektorka Moderní sebeobrany Jasmína Houdek. Jakmile si takový kousek pro případnou sebeobranu v krizových situacích pořídíte, první, na co byste měli myslet, je místo uchovávání. Kam si ho tedy dát, aby byl v případě ohrožení rychle po ruce?

Jedna z možných variant je nosit ho v kabelce, ale jak poznamenává lektorka Jasmína Houdek, v přeplněné kabelce s mnoha kapsami se ve stresu špatně hledá, a nápomocný vám tak vůbec nebude. "Je proto třeba vybrat takové místo, které bude dobře a rychle dostupné," poznamenává Houdek.

Další volbou je nosit ho přímo v kapse kabátu, což se dá využívat jen v chladnějších dnech.

Co se stane, když útočníka zasáhnete sprejem?

Když už pepřový sprej nosíte pro svou obranu u sebe, měli byste také vědět, co může útočníkovi způsobit. Jakmile ho zasáhnete sprejem do obličeje, začnou mu prudce slzet oči a několik minut nebude schopen je otevřít. "Natečou mu sliznice, začne se dusit a kašlat, a pokud na to není zvyklý, začne propadat i panice. Máte tak ale dostatek času se ze situace bezpečně dostat pryč," podotýká Pavel Houdek, druhý z lektorů Moderní sebeobrany.

Kdy sprej vytáhnout a jak zamířit?

Pokud pocítíte v určité situaci nebezpečí, přichystejte si pepřový sprej. Vyndejte ho z kapsy a chyťte jej do dlaně, ale držte u těla. Nikdy jím před útočníkem nehrozte, neukazujte mu ho nebo s ním nemávejte, aby viděl, že máte potenciální zbraň k sebeobraně. "Útočník vám ho může hbitě sebrat nebo si zakrýt obličej, aby předešel vašemu ataku na tyto partie," upozorňuje Jasmína Houdek. A radí, jak se sprejem při útoku manipulovat.

"Jednu ruku s otevřenou dlaní dejte dopředu směrem k útočníkovi a sprej si nechte u těla, aby ho nezahlédl. Pak řekněte útočníkovi, ať jde pryč. Pokud neodchází, pak je zcela na místě vystřelit se sprejem dopředu a stříknout," uzavírá lektorka Houdek.

Jaký pepřový sprej pořídit

Důležitá je na prvním místě velikost. Nejčastěji obchody nabízí spreje o kapacitě 40 ml (ten je použitý i ve videu). Jeho náplň vystačí na cca 15-20 sekund nepřetržitého výstřiku, jeho nevýhodou je ale větší velikost. Na běžné nošení se proto hodí i poloviční s náplní 20 ml, který se vejde opravdu do každé kapsy.

Náplně jsou různých typů. Rozhodně hledejte náplň gelovou (ta je ve videu), nebo alespoň proud. Oba druhy pepřových sprejů po stříknutí vytvoří prudký úzký paprsek, který ani při silném větru nezasáhne omylem vás.

Každý sprej disponuje bezpečnostní pojistkou, která ale při rychlém a nešikovném manévru zabránit střiku. Vybírejte proto takový typ, do kterého při vložení do dlaně dáte palec a je ihned připravený k použití. Vyhněte se provedením, které se musí odjišťovat do strany.

Mohlo by vás zajímat: S telefonem na uchu jste ideální oběť. Agresora odradíte jednoduchým manévrem