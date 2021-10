"Co to děláte, vy na mě saháte?" Jakmile vás někdo osahává, zarazte to okamžitě

Jakmile se na veřejnosti staneme terčem nevhodných doteků či obtěžování, máme tendenci často dělat, že se nic nestalo. Možná to dotyčný udělal omylem? honí se nám hlavou a naší přirozenou reakcí je od pachatele poodstoupit či dostat se do bezpečné vzdálenosti, aby se situace neopakovala. Mnohdy ale tento manévr nestačí nebo jsou dotyky natolik explicitní, že je třeba se víc ohradit.

Pachatel, který se na veřejnosti dopouští fyzického kontaktu, o který nestojíte, využívá jen prostředí ke svému prospěchu. Tuší, že právě proto, že je kolem spousta lidí, vy neuděláte nic. "V takových situacích je ale třeba zareagovat, nikdy to neignorujte," doporučuje Jasmína Houdek, lektorka Moderní sebeobrany. Podle ní si v případě naší reakce, která bude vyjadřovat, že se nic nestalo, pachatel bude myslet, že si může dovolit ještě víc.

Jak se nejlépe v takové chvíli zachovat? Jasmína Houdek doporučuje v první řadě použít hlas jako zbraň. Můžete zřetelně a hlasitě říct: "Co to děláte, vy tady na mě saháte. Nechte toho. Běžte pryč." Lektorka zdůrazňuje, že je nutné agresorovi vykat. "Dáte tak okolí najevo, že se neznáte a že nejde o partnerskou hádku," dodává Jasmína Houdek, která se svým manželem Pavlem vede kurzy sebeobrany.

Lidé na ulici nebo v dopravních prostředcích, kde k nechtěným dotekům nejčastěji dochází, nemají přehled o situaci, proto v případě, že k něčemu takovému dojde, popište, co se vám stalo ("Vy na mě saháte."). Řekněte pachateli jasný požadavek, aby se vás přestal dotýkat.

Lektor sebeobrany Pavel Houdek avizuje, že takové doporučení zní jako jednoduchá rada, která je lehce realizovatelná. "Tak snadné to ale není," dodává. "Připravte se na to, že lidé budou zírat a šeptat si něco o hysterkách. Bezpečí a svoboda jsou ale důležitější a to za to stojí," uzavírá Jasmína Houdek.

Svěřte se také někomu se svou nepříjemnou zkušeností, nenechávejte si ji pro sebe. To, že k situaci došlo, není vaše vina, proto není na místě jakékoliv obviňování.

