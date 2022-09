"Rodila jsem v 46 letech. A bylo to skvělé." Strach z komplikací je ale obrovský

"Nechtěla jsem rodit ve 46 letech. Ale s partnerem jsme se seznámili až v mých jedenatřiceti a uplynulo několik let, než jsme se cítili připraveni (mimo jiné finančně) založit rodinu," popisuje svůj příběh Jessica Delfino pro server Huffpost.

Matkou se stala poprvé ve 40 letech. A byla si jistá, že jednou stačilo. Už kvůli neplánovanému císařskému řezu a poporodní depresi, ze které se dostávala více než rok. Ale…

"V roce 2019 bojoval svět s pandemií. A my jsme s manželem zjistili, že se přece jen chceme pokusit o druhé dítě. Chlapečka už jsme měli, a i když bych byla ráda za jakékoli dítě, doufala jsem, že rodinu rozšíříme o holčičku."

Jenže měsíce ubíhaly a druhá čárka na těhotenském testu nikde. "Dávalo to smysl. Bylo mi 43 let. Dočetla jsme se dokonce, že ve 44 letech klesá šance na spontánní otěhotnění na nulu, což mi bralo naději otěhotnět staromódní metodou 'penis v pochvě'."

Čím dál starší rodičky

Podle americké vládní organizace Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) se průměrný věk amerických prvorodiček pohybuje od 26 do 32 let. Počet žen, které rodí po čtyřicítce, se ovšem od roku 1982 neustále zvyšuje - zhruba o tři procenta ročně. Každý rok tak porodí přibližně 100 tisíc Američanek starších 40 let. Ve srovnání s rokem 1990 jde o dvojnásobek.

U žen starších 35 let se pak mluví o tzv. geriatrickém těhotenství, které s sebou nese větší výskyt komplikací. V důsledku toho jsou Američanky tlačeny do oplodnění pomocí metody in vitro (IVF) a dárcovských vajíček. Háček je v tom, že obě tyto metody jsou drahé, medicínsky náročné a nesou vlastní rizika.

Nic není nemožné

"Jenže já IVF podstoupit nechtěla," pokračuje Jessica: "Moje pojišťovna by to navíc nehradila. Takže mi gynekolog doporučil nejprve otestovat hladinu hormonů. A z výsledků vyplynulo, že přirozené otěhotnění není vyloučené!"

Jessica dělala maximum, aby došlo k oplodnění. Začala užívat folikulostimulační hormon (FSH), úplně přestala pít alkohol, zásadně přepracovala svůj jídelníček, pravidelně cvičila… Připojila se i k facebookové skupině žen po čtyřicítce, které se snaží otěhotnět. Hledala jakýkoli detail, který by jí mohl pomoci. Ale roky ubíhaly. A nic.

"Přemýšlela jsem i o tom, jestli bych se chtěla stát adoptivním rodičem. Dokonce jsem znova začala uvažovat o nákladech a náročnosti IVF," vzpomíná Jessica. A pak, po třech letech snažení, se to stalo.

"'Gratuluji,' oznámila mi sestra na gynekologii a mně se radostí udělalo špatně. Byla jsem sice nadšená, že jsem v pětačtyřiceti otěhotněla, ale zároveň jsem měla obavy. Donosím ten plod? Bude dítě zdravé? Bude za pět let vůbec k dispozici pitná voda?" K tomu se samozřejmě přidaly reálné obavy.

Mocná čarodějka

Míra komplikací, jakými jsou například těhotenská cukrovka, vyšší porodní váha, narození mrtvého dítěte, císařský řez nebo Downův syndrom, se zvyšuje s věkem matky. Jessica procházela řadou testů a vyšetření. A vše bylo v pořádku.

V pořádku přišla na svět i její dcera. "Později jsem se ptala sestry: 'Jsem jedna z nejstarších maminek, které jste tu měla?' Zasmála se. 'Čtyřicátnice tu vídáme pořád,' řekla. 'Před pár dny jsme tu měli rodičku, které bylo 51 let!'"

Zatímco u prvního porodu Jessice trvalo téměř tři roky, než se z něj zotavila, tentokrát byla rekonvalescence hračka. Kvůli covidu za ní sice do porodnice nemohly návštěvy, včetně syna, ona tak ale měla klid na sbližování se s novorozenou dcerou.

"Když se ohlédnu zpět, mohu říci, že druhý porod byl opravdu příjemným zážitkem. Vlastně to bylo zatraceně skvělé. Cítila jsem se a cítím se jako mocná čarodějka, která za asistence matky přírody stvořila člověka. I když, trochu pomohl i můj partner," dodává se smíchem Jessica.

Ne všechna pozdní těhotenství mají samozřejmě takhle šťastný konec. Jessica každopádně svým příběhem vzkazuje: I když jste v kategorii "příliš stará na to, aby otěhotněla přirozenou cestou", nic není nemožné.