Skleničky s nahotinkami a svetr jen pletený. Nahlédněte do domácnosti za socialismu

Jak vypadalo tehdejší spodní prádlo, které plakáty visely v dětských pokojíčcích a čím se ženy zkrášlovaly, když v obchodech toho nebylo moc na výběr? Na dva a půl tisících metrech je v pražském domě Kotva od 19. května k vidění stálá expozice Retro muzea Praha, které částečně interaktivní formou představuje dobový svět 70. a 80. let.

"Několik let jsme navštěvovali aukce a kontaktovali různé spolky, zároveň jsme v roce 2018 vypsali sbírku na designové předměty ze 70. a 80. let v Československu. Sešlo se nám úctyhodných 12 000 exponátů. 12 000 kusů historie a vzpomínek. Těší mě, že díky takové podpoře a nadšení můžeme tuto dobu připomenout ‚Husákovým dětem‘ a jejich rodičům a také ji v co nejautentičtější podobě ukázat mladým lidem," říká Robert Vůjtek, předseda spolku Art Salon S, jenž jedinečný výstavní projekt připravuje.

Výstava kromě nábytku a zařízení v jednotlivých místnostech nejčastěji panelákového bytu připomíná i přístroje denního užití či kosmetické výrobky, které se nacházely snad v každé koupelně, dále například různobarevné punčochy, módní styl volného času, tradiční kuchyňské zástěry s květinovým vzorem či zálibu v pletení.

Velká část expozice Retro muzea Praha je připravena v interaktivní formě. Každý se může zapojit do vědomostních soutěží, vyzkoušet si dobové hry a nejmenší návštěvníky zabaví interaktivní obrazovky.

Kurátorkou Retro muzea Praha je Jana Emma Sommerová a spoluautorkou je Naďa Klempířová.

Podívejte se do galerie, co je mimo jiné na výstavě k vidění.