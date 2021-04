Dva nejzásadnější pokrmy, které dokáží očistit tělo. Recept na mungo polévku a kičarí

Podle tradiční čínské medicíny je pro období jara typický restart celého těla. Veškerá energie přírody směřuje vzhůru, proto je tento čas tak vhodný pro detoxikaci. Po odchodu zimy přichází tak období elementu dřeva.

Podle Kateřiny Prokšové, propagátorky dietetiky a wellness terapeutky, by strava v tomto období měla být co nejlehčí. "Játrům, jejichž elementem je právě dřevo, pomáhá v tomto období kyselá a pikantní chuť, která je vyživuje. Játra milují hořké bylinky. Je dobré omezit příjem slaných a tučných potravin. Jídlo by se mělo vařit kratší dobu," vysvětluje.

Terapeutka také v tomto období doporučuje svá střeva podrobit jarní očistě pomocí pokrmu jménem kičarí a polévkou z mungo fazolek, které detoxikují organismus a snižují horko v těle. "Důležité je dodržovat zásadu - jíst jen třikrát denně," podotýká Prokšová s tím, že oba pokrmy můžete opakovat několik dní za sebou.