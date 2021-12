Osmažit, nebo nechat přirozeně? Netradiční recepty, jak připravit vánoční rybu

Obalit kapří filety do trojobalu a osmažit, nebo se letos rozhodnout pro variantu, která by vánoční tabuli trochu ozvláštnila? Co vyzkoušet kapra na víně či na plzeňský způsob nebo jej doplnit mandarinkami? Vyzkoušejte recepty, které by vánoční rybu zvládly povýšit na gurmánský zážitek.