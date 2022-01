Co chtějí Češky od sexu s muži? Nový průzkum zmapoval jejich touhy z ložnic

Jsou Češi a Češky spokojení s tím, jak často dosahují vyvrcholení při sexu? Jaké aktivity lidem pomáhají dosáhnout uspokojení? To jsou otázky, na které se ptal nový český průzkum, realizovaný e-shopem pro zdravou sexualitu Yoo.cz, do něhož se anonymně zapojilo 3409 respondentů.

Naprostá většina žen (92 %) i mužů (79 %) se shodla na tom, že je dobrý i ten pohlavní styk, který nekončí orgasmem. Jako velmi uspokojivý s pravidelným orgasmem nicméně označuje svůj sexuální život více mužů (53 %) než žen (31 %). Mezi ženami je i mnohem více těch, které by chtěly orgasmu při sexu dosahovat častěji. Zatímco je se svým vyvrcholením naprosto spokojených 40 % žen, u mužů je to 80 %. Nespokojených je pak 27 % žen a pouhá 4 % mužů.

Důvodem je často fakt, že zatímco způsob, jakým muži dosahují orgasmu při pohlavním styku, je většinou totožný s jejich masturbační technikou, u žen to bývá často jinak.

Uspokojení žen při souloži je nízké

Sexuální koučka Julie Gaia Poupětová na základě své dvanáctileté praxe podotýká, že velká část žen, s nimiž se setkává na svých kurzech a trénincích, prožívá vedle sebe dva druhy intimního života: prvním je neorgasmický život, který ale obsahuje "správný druh sexu", tedy soulož a pár dalších aktivit, které se ale nijak nepodobají běžnému způsobu masturbace ženy. A vedle něj je tu orgasmický život, který zahrnuje preferovaný masturbační styl ženy.

Nová česká zjištění a vyjádření odbornice potvrzuje studie už z roku 2016 zveřejněná v publikaci Archives of Sexual Behaviour. Ta zkoumala přes 50 tisíc dospělých Američanů a zjistila, že zatímco při sexu dosáhne orgasmu 95 procent mužů, žen o 30 procent méně. Což je vysvětlováno také tím, že 75 procent žen orgasmu dosáhne jen přes klitoris, nikoliv vaginálně.

V českém průzkumu dokonce čtyřikrát větší část žen (32,8 %) než mužů (8,1 %) uvedla, že dosahuje při masturbaci intenzivnějšího orgasmu než při samotném sexu. V souvislosti s tím Poupětová zmiňuje nepřebernou variabilitu masturbace u žen, která se ale často dost liší od soulože.

"Žena před mužem způsob své masturbace skrývá, nemluví o něm, považuje ho často za náhražku nebo za něco podřadného a přičítá to vlastní neschopnosti, za kterou se v podstatě stydí," popisuje svou praxi Poupětová. Podle českého průzkumu je stud při vyjadřování toho, co k dosažení orgasmu daná osoba potřebuje, problém pro třikrát více žen (26 %) než mužů (8 %).

Ženy naráží na předsudky svých partnerů

Průzkum také uvádí, že zatímco je u mužů nejoblíbenější vaginální penetrace, u žen je až na třetím místě. Na první příčce je manuální stimulace klitorisu, na druhém místě orální uspokojení. "Způsob, jakým masturbují muži, tedy způsob stimulace, doteky i stimulované orgány a části těla, se podobá stimulaci při pohlavním styku. U žen tomu ale tak ve většině případů není. To je myslím jeden z hlavních rozdílů, o kterých se nemluví a na co se pak třeba v partnerských vztazích naráží. Ženy mohou narážet na předsudky partnerů, jejich představy o správném sexu - tedy o tom, co považují za přirozené - a při sexu jednoduše nedosáhnou vrcholu, protože způsob, jakým nejpřirozeněji dosahují orgasmu ony, není součástí toho, čemu dvojice říkají sex," vysvětluje Poupětová.

Sexuolog Marek Broul potvrzuje, že podcenění důležitosti klitorisu pro ženský orgasmus - ať už ze strany protějšku, nebo samotné ženy - je velmi častou příčinou párového nesouladu v dosahování orgasmu. "Pak je důležité společně prozkoumávat různé cesty, jak do intimního života stimulaci klitorisu zapojit. Ať už jako samostatnou manuální či orální aktivitu, nebo s využitím různých erotických pomůcek."

