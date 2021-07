Prohraný zápas a pak zfackovat vlastní ženu. Násilí roste v době fotbalových turnajů

Anglický národní fotbalový tým minulou neděli podlehl Itálii po penaltách poté, co ostrovní mužstvo dlouho čekalo na své vítězství na fotbalovém Euru. A odborníci se obávají, že následkem nebude jen obrovské zklamání fanoušků, ale i nárůst frekvence domácího násilí o desítky procent, vysvětlil list The Conversation.

Nová vlna fotbalového násilí je spojována s Eurem v roce 2016, kdy se "trénovaní" ruští chuligáni vrhali na anglické a francouzské fanoušky, vybaveni štíty a rukavicemi určenými pro bojová umění.

Podrobnější studie pak ukazují, že fotbalové zápasy jsou úzce spjaty i s domácím násilím. A to nemusí být podmíněno ani návštěvou fotbalového stadionu. Výraznější počet napadení se týká i domácností, kde se utkání sleduje na televizní obrazovce. Vyplývá to například z výsledků studie britské The University of Lancaster z roku 2013, podle níž roste počet případů domácího násilí v průměru o 26 procent, pokud preferovaný tým fanouška vyhraje, a pokud prohraje, je nárůst dokonce 38procentní.

Trojice výzkumníků sledovala data ze severoanglického hrabství Lancashire v období fotbalových turnajů v letech 2002, 2006 a 2010. Ohlášené případy byl také častější o víkendech a ve dnech, kdy nadšení ze zápasu vrcholilo.

Akademici přičítají zvýšenou frekvenci násilných činů neschopnosti některých jedinců vyrovnat se se zlobou či frustrací, konzumaci alkoholu během utkání nebo tomu, že lidé vidí agresivní chování u jiných fanoušků. Deník The Conversation dále tvrdí, že měsíc dlouhý fotbalový turnaj způsobuje v rodinách hádky o tom, na co se budou v televizi dívat. Odkazuje se na studii, podle níž se páry mnohem častěji hádají, jaký program budou sledovat, když se vysílají sportovní utkání.

Rizikové jsou odpolední zápasy

Nejnovější výzkum londýnské School of Economics and Political Science pak tvrdí, že domácí násilí spojené s fotbalem není způsobeno vypjatými emocemi, ale zejména zvýšenou konzumací alkoholu. Autoři totiž zjistili, že frekvence domácího násilí je podobná, když tým, jemuž bylo prorokováno vítězství, prohraje, i pokud se naplní předpovědi bookmakerů.

Akademici také došli k tomu, že násilí vzrůstá zejména pokud se hraje o víkendu a v odpoledních hodinách. Vysvětlují si to tím, že fanoušci pak mají více času na pití a alkohol konzumují po celý zbytek dne před zápasem i po něm. Apelují proto, aby se co nejčastěji hrálo až po sedmé hodině večerní.

Mohlo by vás zajímat: Tohle mi vadí, přestaň. Názorné video, jak se bránit před osaháváním a nechtěným fyzickým kontaktem