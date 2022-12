"Na mámu jsem se nikdy nemohla spolehnout." Tyranské matky ovlivňují dcery celý život

Pokud dceru vychovávala nemilující matka, její vliv se dnes a denně odráží v problémech, jimž dcera v životě čelí. Tvrdí to americká terapeutka Susan Forwardová, která se vztahům mezi rodiči a dětmi věnovala více než 30 let v praxi i v řadě knih. Bestsellerem se stala už její kniha o toxickém rodičovství Když nám naši rodiče ničí život. Teď v češtině vychází také Matky, které neumí milovat s podtitulem Návod na uzdravení pro zraněné dcery. Autorka, jež sama dlouho řešila zmatek, do něhož ji uvrhla vlastní matka, si knihu troufla napsat až po její smrti.

Svůj podíl na tom má autorkou reflektovaný fakt, že i když si možná myslíme, že žijeme v psychologicky velmi vyspělé době, nepsané zákony nám stále vštěpují vnímat matku jako někoho, koho musíme ctít za všech okolností. Pochybovat o matčině lásce je tabu, mnoho lidí žije v omylu, že matka je z pouhé své podstaty schopna lásky, ochrany a něhy.

Ona to tak nemyslí…

Děti despotických, manipulativních a tyranských matek jsou tak v dvojnásobně složité situaci - přátelé, rodina, ale i mnozí terapeuti jejich problém často bagatelizují a nabádají je k "odpuštění" a vděčnosti, ať jsou jejich problémy s matkou sebehorší. "Ona to tak přece nemyslí," slýchají. "Když se potýkáte s bolestí a následky života s nemilující matkou, může vás to uvrhnout do hluboké osamělosti a izolace," vysvětluje Susan Forwardová.

Kniha je pro čtenářky, které mají pocit, že ať pro matku udělají cokoliv, nikdy to nestačí, a věří, že svoji matku musí chránit, a to dokonce i před skutečností, že jim ubližuje. Publikace se také obrací na ženy, jež se neustále marně snaží získat uznání a cítí zodpovědnost za štěstí všech ostatních kromě sebe.

Dobrá zpráva

Autorka má pro ně dobrou zprávu: hluboce ztracenou sebedůvěru plynoucí z dětství s utiskující, kritizující či přehlížející matkou lze znovu nalézt. "Z vlastní zkušenosti i ze zkušenosti tisíců dalších dcer vám mohu říci, že je možné změnit přesvědčení, které si v sobě již tak dlouho nesete a které vám říká, že se ve vás v mládí něco rozbilo a nelze to napravit," ujišťuje terapeutka, která proslula i díky své rozhlasové poradně na stanici ABC Talk a byla opakovaně hostem talkshow Oprah Winfreyové.

Metody, jak se s traumaty vyrovnat, přibližuje Forwardová prostřednictvím příběhů žen, které měly despotickou, narcistickou či tyranskou matku. Autorka nabízí postupy a techniky, které pomohou překonat bolesti z dětství, získat zpět sebedůvěru se sebeúctou a přerušit kruh citové destruktivity pro další generace. "Kniha je důležitá i pro lidi, kteří mají dobrý vztah se svými rodiči. Mohou díky ní pochopit problémy svých přátel," popsala titul Ilona Bittnerová, v jejímž vydavatelství Má Luna titul nedávno vyšel.

