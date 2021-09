Jsou nejstarší na světě. Jednovaječná dvojčata z Japonska nově drží rekord

Informace o rekordu byla zveřejněna v pondělí, v den, kdy Japonsko slaví Den úcty ke starým lidem, napsala agentura AP. Sestry Umeno Sumijamaová a Koume Kodamaová se narodily 5. listopadu 1913 na ostrově Šódošima v jihozápadním Japonsku jako třetí a čtvrté dítě z 11 sourozenců.

Rekord nejstarších žijících jednovaječných dvojčat překonaly 1. září ve věku 107 let a 300 dní. Ženy, které držely rekord dosud, pocházely rovněž z Japonska a do Guinnessovy knihy rekordů byly zapsány ve věku 107 let a 175 dní.

Japonsko má nejrychleji stárnoucí populaci na světě. Zhruba 29 procentům z 125 milionů Japonců je podle oficiálních údajů 65 nebo více let. Zhruba 86 510 z nich je 100 let nebo více, přičemž asi polovina z těchto lidí oslavila své 100. narozeniny letos.

Sestry Umeno a Koume se rozdělily po dokončení základní školy. Kodamaová se stala služebnou na ostrově Kjúšú, kde se později také vdala. Sumijamaová zůstala na ostrově, kde vyrostly, a založila tam vlastní rodinu.

Sestry uvedly, že byly v dětství terčem šikany, jelikož v Japonsku panovaly předsudky vůči dětem z vícečetných porodů.

Do svých 70 let se sestry setkávaly jen zřídka, jelikož byly zaneprázdněny vlastními rodinami. V pozdějším věku však spolu podnikly pouť do některých z 88 chrámů na ostrově Šikoku a užívaly si společné chvíle. Podle jejich rodin sestry často žertovaly, že přežijí dřívější držitelky rekordu, které se díky svému vysokému věku i humoru v 90. letech těšily velké oblibě veřejnosti.

Vzhledem k protikoronavirovým opatřením byly certifikáty ženám odeslány do dvou domovů pro seniory, kde nyní žijí. Sumijamaová své potvrzení přijala se slzami štěstí.