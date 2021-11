Do práce přišel s namalovanými rty a dostal vynadáno. Je to pozůstatek totality, říká

Když přišel pětatřicetiletý univerzitní pracovník Ondřej Moučka do práce se rtěnkou korálové barvy, bylo mu řečeno, že takto nalíčený muž na univerzitu skutečně nepatří. Průzkumy z posledních let a kampaně světových značek ale prokazují výrazný vzestup tohoto trendu. Proč se muži líčí? A jak se takovým osobám žije v Česku?

Podle britského deníku Evening Standard vzrostlo vyhledávání pánského make-upu na Googlu v posledních deseti letech o 67,5 procenta. Kosmetické firmy proto začaly na tuto poptávku odpovídat. Značky Chanel, Clinique, Tom Ford nebo Marc Jacobs už v roce 2018 představily make-up či tužku na obočí určenou speciálně pro muže. O dva roky předtím americký kosmetický brand CoverGirl jmenoval poprvé v historii tváří značky muže - influencera a vizážistu Jamese Charlese. Ten má více než 24 milionů followerů na Instagramu a oslovuje je příspěvky, na nichž předvádí osobité líčení.

Proslulá značka Maybelline si za svého ambasadora zvolila influencera, vizážistu a youtubera Mannyho Gutierreze (s 4 miliony fanoušky). Britský Evening Standard uvádí, že byznys s kosmetickou péčí pro muže roste. V roce 2017 měl hodnotu necelých 60 miliard dolarů a v roce 2022 by měl dosáhnout na více než dvojnásobek - 166 miliard dolarů.

Mužská populace už líčidla objevila

I když by se mohlo zdát, že make-up používá minimální procento pánské populace, výsledky průzkumu mezinárodní společnosti YouGov z roku 2019 ukazují, že jednou měsíčně používá make-up každý třicátý Brit, jednou za týden se líčí každý padesátý a denně si make-up nanáší jeden muž ze sta. A zatímco se každý pětadvacátý muž maluje pouze v soukromí, každý stý používá make-up do práce (v níž není úprava obličeje primárně vyžadována jako v modelingu či v televizi), protože chce vypadat profesionálněji.

Globální společnost Morning Consult před třemi lety zveřejnila průzkum, podle něhož vyplývá, že se třetina amerických mužů zamýšlela nad tím, že by make-up používala.

„Trendy vytvářejí firmy, které chtějí odbyt. Přimět k používání make-upu muže a zdvojnásobit tak svůj příjem je pro mnohé z nich budoucnost snů. Tato móda roste prostřednictvím sociálních sítí, na nichž se objevují muži s rtěnkou, očními linkami a stíny,“ říká lektor moderní etikety, firemní kultury a autor knihy o oblékání Smart Casual Daniel Šmíd. „Běžně se s make-upem, korektorem či pudrem setkáte u muže, který má nějakou přechodnou iritaci kůže nebo pupínek. Je v jeho vlastním zájmu, aby právě tímto neupozorňoval, když s někým hovoří. V ostatních případech můžeme hovořit o jistém excentrismu, způsobu, jak nechat vyniknout svoji individualitu,“ říká Šmíd, který považuje make-up u běžné mužské populace za nadbytečný. „Muž má řadu dalších způsobů, jak zvýraznit svou tvář a dodat jí dynamiku. Jsou to hlavně vousy a vlasy a řada možností, jak je upravit,“ dodává.

K make-upu ho přivedl drag, teď jej používá každý den

V již zmíněném průzkumu z roku 2019 na otázku, proč muži make-up používají, 15 procent dotazovaných odpovědělo, že se tímto způsobem baví, 12 procent takto projevuje svou osobnost a kreativitu, 13 procent zakrývá vady obličeje, pro 11 procent je to skvělý doplněk slavnostního outfitu a 8 procent si úpravou obličeje zvyšuje sebevědomí - jedná se tedy o podobné účely, kvůli nimž se líčí ženy.

„Určitě mi to dodává vyšší sebevědomí. Líčením můžu ovlivnit, jak vypadám, a tím pádem, jak se cítím a jak jsem se sebou spokojený,“ popisuje pětatřicetiletý univerzitní pracovník, umělec a vizážista na volné noze Ondřej Moučka. K líčení se dostal přes drag kulturu (forma umění podobná české travesti show, pozn. red.), která jej zajímala. Moučka postupně zjistil, že make-up je užitečný také pro běžné nošení. „Upravit si obočí, zakrýt kruhy pod očima, sjednotit pleť, zvýraznit pohled řasenkou nebo nanést jemnou tvářenku a lesk na rty,“ popisuje svou každodenní rutinu. Když jde na party nebo vernisáž, používá také oční linky nebo stíny. „Vytvořím si výraznější look a užívám si ten pocit extravagance,“ popisuje Moučka.

Dvacetiletý student Lukáš Kohutek vystupující na Instagramu jako Luke Ketuhok po vzoru zahraničních influencerů pravidelně zveřejňuje fotografie, na nichž předvádí extravagantní make-up. Ten vnímá jako umění, které by podle něj neměli muži ani ženy brát jako kosmetickou nutnost. „Vyjadřuji svou kreativitu a schopnost něco vytvořit. Stejně jako když se malíři podaří obraz, tak když se mně podaří líčení, jsem na něj pyšný a rád ho sdílím dál,“ vysvětluje Kohutek, který má na Instagramu téměř 20 tisíc sledujících. Mladý muž se převážně líčí za účelem vytváření příspěvků na sociální sítě. Do školy a „ven“ se maluje jen občas, to raději volí méně nápadný způsob zkrášlování.

Stejně jako Moučka, i Kohutek se hlásí ke skupině LGBTQ+. Oba ale odmítají, že by líčení bylo doménou jen těchto osob. „Je to spíše generační záležitost. Už jsem se například setkal s kritikou mužského make-upu ze strany starších gayů nebo těch, kteří mají pocit, že feminita je špatná a poškozuje obraz homosexuálů,“ popisuje Moučka.

Podle něj se mladá generace mnohem méně zabývá tím, zda je něco ženské či mužské, a nosí to, co se jí jednoduše líbí. Moučku doplňuje svým tvrzením Šmíd: „Co je mi známo, většina homosexuálů make-up nepoužívá. Jsem přesvědčený, že je na každém muži, aby si zvolil takové výrazové prostředky, které mu pomohou být tím, čím se cítí být. Svého času byla na stejném bodě trvalá na mužských hlavách, odbarvené či obarvené vlasy. Já sám jsem byl často nevybíravě nařknut z homosexuality jen proto, že jsem byl dobře a elegantně oblečený,“ říká Šmíd.

Namalovaný muž je nestabilní, nepřehledný a nežádoucí

Zatímco Rae Nudsonová v knize All Made Up: The Power and Pitfalls of Beauty Culture, from Cleopatra to Kim Kardashian píše o make-upu jako o možném mocenském nástroji symbolizujícím kompetence a schopnosti dané ženy, u mužů je vnímán opačně. „Není možné posuzovat, zda žena odvádí dobře svou práci podle toho, jestli má make-up. Zároveň je ale pravda, že upravený zevnějšek a ženskost vyjádřená oděvem, doplňky a také péčí o tělo jsou signálem, že je kompetentní, profesionální a sebevědomá. Upravenost muže, tedy vhodně zvolený oděv, vkusné doplňky, úprava vousů a vlasů, má tentýž účinek. Viditelný make-up či dekorativní kosmetika by mohla působit opačně. Mohl by být vnímám jako nestabilní, nepřehledný, a tedy nežádoucí,“ vysvětluje Šmíd.

S negativní reakcí na svůj vzhled se v práci Ondřej Moučka setkal. „Nadřízená mě požádala, abych nechodil do práce nalíčený, že takto křiklavě nalíčený muž na univerzitu skutečně nepatří, že mi to nesvědčí a nemůžu si to dovolit. Tím křiklavým elementem byla rtěnka korálové barvy. Reakci jsem nechápal, protože svým vzhledem nikomu neubližuju. A navíc, pokud se takto cítím lépe, logicky podávám i lepší pracovní výkon,“ popisuje Moučka, kterého takový postoj zamrzel. "Naivně jsem si myslel, že vysoké školy jsou otevřené a progresivní prostředí. Očividně je to ale image pěstovaná navenek,“ popisuje Moučka, jehož problém nakonec vyšuměl návrhem druhé strany, že si o tom promluví, až bude čas. Moučka tak chodí do práce s vizáží, jaká mu vyhovuje.

Pro nepřijetí nalíčených mužů ve společnosti má své vlastní vysvětlení. „Patriarchální optikou je žena něco méně hodnotného. Když se muž projevuje žensky, ztrácí na hodnotě a je zesměšňován. Není to o tom, že by se muži chtěli vyrovnat ženám. Spíše bych řekl, že se jedná o snahu vypadat dokonale, mladě, být reprezentativní,“ uvádí.

Podle Šmída nenastane situace, kdy by se používání make-upu u mužů plošně rozšířilo. „Přednáším ve firmách, institucích i na vysokých školách. Setkávám se ročně s tisíci lidmi a reálně jsem ještě nepotkal muže, který by používal dekorativní kosmetiku jinak než jako nástroj, jak zakrýt nepříjemné projevy kůže," říká.

Podle Kohutka není Česko na nalíčené muže připravené. „I když mě čím dál více lidí respektuje a podporuje, stále dostávám spoustu agresivních a útočných zpráv,“ svěřuje se. Moučka vidí "tendenci nevyčnívat" jako pozůstatek totality a říká, že naše země nebude sama od sebe připravená nikdy. "Musíme ji připravit my," uzavírá.

