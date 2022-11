Modelka Cara Delevingne "darovala" svůj orgasmus pro vědecké účely

Lékaři modelce odebrali vzorek krve před a po vyvrcholení. Budou zkoumat změnu v množství takzvaných endokanabinoidů v organismu, které by měly snižovat úzkost a přispívat k uvolnění. Dosavadní studie předpokládají, že jejich množství roste právě po dosažení orgasmu, uvedl web The Lad Bible.

Jak dopadl experiment s Carou Delevingne, se diváci dozvědí právě v připravované dokumentární sérii, která se bude kromě jiných témat zabývat i takzvaným orgasm gapem neboli rozdílem v počtu dosažených orgasmů mezi muži a ženami v heterosexuálních vztazích.

Statistiky, které udávají rozdíl mezi frekvencí orgasmů mužů a žen, se od sebe mírně liší, ale obecně se dá říct, že vždy nebo obvykle dosahuje během sexu orgasmu 30 až 60 procent žen a 70 až 100 procent mužů. Heterosexuální ženy přitom zažívají vyvrcholení nejen méně často než muži, ale také méně často než lesbické ženy.

Cara Delevingne se domnívá, že žen, které pravidelně dosahují orgasmu, je ještě méně. "Abych byla upřímná, myslím, že je to přehnané. Z toho, co vím od kamarádek, je to tak 15 nebo 20 procent," hádá. "Ženská sexualita rozhodně byla potlačovaná. Přitom ze svého vlastního milostného života vím, že ženy mohou být sexu velmi nakloněné," řekla.