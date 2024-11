Z korporátní myši sirénou kanceláře. Business casual na sítích hraničí s pornem

Móda do kanceláře dostala na sociálních sítích nový háv - a ten pravděpodobně k nejbližší poradě jen tak nevytáhnete, aspoň ne v plné parádě. Tradiční kancelářské prvky, jako třeba halenky, roláky a sukně, se stávají obtáhlejšími, přiléhavějšími a kratšími, do outfitů pronikají provokativní prvky, klade se důraz na barevné akcenty a nudné korporátní uniformy lze teď oživit vlastním výrazem. To se ovšem vedení nejspíš líbit nebude.

Inspiraci můžete čerpat také z outfitů oblíbených seriálových hrdinek, jako je třeba Rachel z Přátel v době, kdy pracovala u Ralpha Laurena, nebo pracovních outfitů Charlotte ze Sexu ve městě.

Na to, jak vypadá office siren, jež v kanceláři může působit až oplzle, se podívejte do galerie.