Silný příběh a vášeň pro kvalitu. V USA se poprvé vystavuje práce českých manželů

České centrum New York zahájilo ve čtvrtek reprízu výstavy Šílený hedvábník, kterou připravilo a před třemi lety uvedlo pražské Uměleckoprůmyslové muzeum. Představuje módní značku Ascher, kterou založili pražští rodáci Zika a Lída Ascherovi a jejichž osobní i profesionální životy se odehrávaly na pozadí dramatických dějin 20. století.

Ascherovi pracovali s hedvábím, Zika byl také sjezdovým lyžařem a pro svoji rychlou a nebezpečnou jízdu byl dobovým tiskem nazýván Šíleným hedvábníkem. Výstava v New Yorku potrvá do 20. května, uvedla v tiskové zprávě Česká centra a Uměleckoprůmyslové muzeum. Jde o první představení manželů Ascherových a jejich díla v USA, kde již mnoho let žije jejich jediný syn Peter a snacha Robin.

Výstava s názvem Mad Silkman: Zika & Lida Ascher. Textiles and Fashion obsahuje více než 50 originálních vzorů, textilních vzorků, fotografií, kreseb a videí, které vybrala kurátorka Konstantina Hlaváčková, vedoucí sbírky textilu a módy UPM.

Většinu předmětů na výstavu zapůjčil Rodinný archiv Ascherových ve Spojených státech. Ascherovy látky byly od 40. do 80. let 20. století populární, často se objevovaly v nejlepších módních časopisech a pracovaly s nimi evropské módní domy včetně Christiana Diora, Chanel, Balenciagy, Lanvin-Castilla, Pierra Cardina, Yvese Saint Laurenta, Alberta Fabianiho, Ronalda Patersona, Mary Quant či Davida Sassoona. Lída Ascherová zemřela v Londýně v roce 1983, o devět let později ji následoval Zika.

"Jedním z odborných zaměření našeho muzea je vracet do povědomí společnosti dílo a osudy tvůrců, kteří z geopolitických důvodů museli opustit svou rodnou zem a prosadili se v Evropě i ve světě, což byl případ i Ziky a Lídy Ascherových," uvedla Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM.

"Tento unikátní výstavní projekt má ty nejlepší předpoklady ve Spojených státech uspět. Jeho vysoké výtvarné kvality umocňuje silný příběh, který vede z Evropy až do Ameriky, a to, že mnohé látky a vzory budou v zámoří k vidění vůbec poprvé. Nestává se často, že bychom dokázali předběhnout nejvýznamnější americká muzea v prezentaci něčeho, co se do velké míry dnes nachází v USA, byť vznikalo ve středu Evropy," míní Miroslav Konvalina, ředitel Českého centra New York.

Téměř zapomenutý příběh Ziky a Lídy Ascherových, kteří oba pocházeli z Prahy, ale dokázali se prosadit ve světě, objevila kurátorka Konstantina Hlaváčková, která získala přístup do rodinného archivu Ascherových uloženého v USA. Výstavou v UPM se Zika a Lída Ascherovi vrátili do Prahy, výstavou v Českém centru New York se představí v zemi, která se stala domovem jejich potomkům.

Po odchodu z Československa v roce 1939 se Ascherovým podařilo vybudovat v Londýně úspěšnou firmu specializovanou na oděvní látky. Z textilií firmy Ascher vytvářeli své kolekce módní domy francouzské stejně jako britské a italské. Světovou proslulost jim také přinesla kolekce luxusních tištěných šátků (squares), které zhotovovali podle návrhů významných umělců, mezi něž patřili Henry Moore, Henri Matisse, André Derain a mnozí další.