V poválečné době zkrátil ženám sukně, odhalil jim lýtka. Příběhem fascinuje dodnes

Francouzský módní dům Dior, který svou prací ovlivňuje svět módy od počátku svého založení, se drží na vrcholu módní hierarchie již více než 75 let. Po celá léta je uznávaný pro svou eleganci, nadčasovou ženskost a dodnes si drží pověst tvůrce takzvané vysoké módy.

Módní dům založený Christianem Diorem v prosinci 1946 na 30 Avenue Montaigne v Paříži si získal popularitu hned záhy po představení první kolekce. Byly v ní krátké kabátky, sukně do půli lýtek a především ikonický kostýmek "bar", vyrobený ze čtyř metrů hedvábné látky v odstínu jemné slonoviny, který se díky svému nadčasovému střihu s vosím pasem stal módním fenoménem.

I přesto, že kariéra kreativního ředitele a majitele Christiana Diora v jeho módním domu trvala pouhých 10 let, stal se synonymem klasické a nadčasové módy. Návrhář Dior si byl vědom, že se ženy oblékají do hezkých šatů, aby se cítily sebevědomě. Tento úhel pohledu ho proslavil a módní dům se ho drží více než 75 let.

Dodnes francouzská značka, jejíž historie sahá až do 40. let 20. století, ženám a osobám zajímajícím se o její produkci, poskytuje po celém světě jedny z nejkrásnějších oděvů, ať už jde o konfekční šaty vhodné na koktejlovou party nebo haute couture róby, jež poutají pozornost všech. Každá z kolekcí Dior evokuje smyslnost prostřednictvím svých složitých výšivek a typických motivů. Konstrukce oděvů domu se navíc skládá z náročného řemesla, kterého může dosáhnout pouze zkušený couture ateliér na vrcholu.

Proces výroby pocházející z módního domu Dior je dodnes tak fascinující, že se letos dostává v podobě francouzského drama Haute couture na filmová plátna, kde na rozdíl od Klanu Gucci, který odhaluje historii slavných majitelů, zobrazuje ateliér z pohledu samotných švadlen.

Podívejte se do galerie, jakou historii má za sebou jeden z nejžádanějších módních domů světa.