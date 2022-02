Česká Coco Chanel šila i pro první dámu Benešovou. Před 50 lety její příběh skončil

Šít u Podolské, jíž se přezdívalo "česká Coco Chanelová", patřilo v předválečném Československu k dobrému bontonu. A věděly to téměř všechny přední dámy té doby - Marie Baťová, herečky Olga Scheinpflugová, Lída Baarová a Adina Mandlová či manželka pozdějšího prezidenta Hana Benešová.

Podolská (vlastním jménem Johanna Vošahlíková) se narodila 16. května 1880 v německém Merkhausenu. První malou krejčovskou dílnu založila v roce 1905 v pražských Nuslích. O dva roky později se provdala za Viktora Podolského a salon přestěhovala do větších prostor ve Vyšehradské ulici.

V roce 1914 Podolská přestěhovala dílnu do centra Prahy a o rok později otevřela módní salon v paláci Lucerna, kde zůstal až do roku 1931, kdy se přemístil do Nového paláce Riunione Adriatica na rohu Jungmannovy ulice.

Podolské salon byl vyhlášený díky vysoké kvalitě krejčovské práce, luxusním látkám i nejnovějším módním trendům. Návrhářka pořádala přehlídky, měla vlastní kožešnictví, kloboučnickou dílnu, desítky švadlen a vydávala i časopis. Spolupracovala také s filmem, kritikou byly ceněny například róby, které vytvořila pro Adinu Mandlovou v komedii Kristián (1939).

Po převratu v roce 1948 byl modelový dům Podolské znárodněn a o šest let později začleněn do národního podniku Módní závody Praha pod názvem Eva. Podolská byla odeslána do důchodu, stále však udržovala kontakt se švadlenami. Závod Eva zanikl v roce 1991. Některé z modelů Podolské jsou nyní uloženy v depozitářích Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

V roce 2019 vyšla kniha autorky Lucie Hlavinkové Kdo šije u Podolské, která sleduje osudy slavného módního salonu v padesátých letech po znárodnění.

Návrhářka měla dva syny. Starší Miloš zemřel v mládí na otravu krve. Mladší Viktor byl krátce po komunistickém převratu zatčen ve Vídni a Sovětská okupační správa ho tehdy vrátila z Rakouska do Československa, kde strávil zhruba tři a půl měsíce ve vazbě. V roce 1952 byl obviněn z velezrady a odsouzen na 15 let vězení, propuštěn byl v roce 1958, poté emigroval do zahraničí. Po roce 1989 byl rehabilitován.