Nevkusné přešlapy českých svateb. Ve svůj slavnostní den nevypadejte jako strašidlo

Naše svatba má být jako z pohádky a my její nejkrásnější aktéři. Neznám nikoho, kdo by a priori chtěl vypadat ve svůj velký den jako strašidlo. Tak jak to, že tolik svateb v Česku vypadá jako z módního pekla? Většinou se tak stane kvůli nerealistickým očekáváním.

Každý si představuje pod pojmem "krásná svatba" jiný obrázek. Roli hraje nejen naše estetické nastavení, ale také výchova a v neposlední řadě také finanční rozpočet. Půvabná svatba samozřejmě neznamená drahá, jen musíte více přemýšlet, jak to celé zkombinovat a na čem se rozhodně nevyplatí šetřit.

Prohlédněte si naši galerii, abyste si ujasnili, co je deset největších svatebních antitrendů. Nebo se zúčastněte prvního virtuálního svatebního festivalu u nás, který se koná od pátku 22. do neděle 24. ledna, abyste se inspirovali, vybrali svatební šaty nebo si ujasnili, jakou výzdobu skutečně na své svatbě chcete.