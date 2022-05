Foto: Stárnou a je jich stále víc. Korejští důchodci chodí na tržiště s novou zálibou

Od hrnců a pánví přes hromady košil a bot až po stoly plné šperků a vinylových desek. Bleší trh Dongmyo, který se nachází v historické části Dongdaemun-gu v jihokorejské metorpoli, Soulu, je roztroušen kolem svatyně postavené na počest starověkého čínského vojenského velitele Kuana Jüa. Čtvrť ale nabízí více než jen výhodné nákupy a retro poklady. Jak píše britský server The Guardian, stalo se zní kulturní centrum pro starší občany metropole, mohou v něm kromě nakupování dávat na obdiv i svůj jedinečný styl.

Zajímavého fenoménu si všiml tamní fotograf Kim Donghyun. "Jednou jsem si na tržišti všiml staršího pána, který zrovna hledal oblečení stejně jako já. A jeho styl mě ohromil," vzpomíná. Devětadvacetiletý fotograf nyní tráví své dny dokumentováním pouliční módní scény seniorů ve městě, a značnou část fotek sdílí na svém účtu na sociální síti Instagram. Část svých fotografií prezentuje a prodává i na tržišti s NFT OpenSea.

"Potkal jsem lidi, kteří Dongmyo navštěvují každý týden už 30 let," řekl Kim Donghyun pro The Guardian. Jižní Korea je podle listu zároveň rychle stárnoucí zemí, do roku 2050 by mohl počet seniorů tvořit až 44 procent obyvatel celé země. A přestože se tamní senioři cítí zdravěji než kdykoliv předtím, jejich osamělost představuje významný problém.

"V Koreji není mnoho míst, kam by mohli starší lidé chodit a bavit se. Ale v Dongmyo mohou nakupovat, bavit se, setkávat se s přáteli a pít rýžové víno. Je to jejich oblast a nemusí se starat o to, co si myslí ostatní." Podle Kima soulští senioři vědí, jak o sebe pečovat a jak vypadat dobře. "Prosazují vlastní styl a jedinečné způsoby, jak vyjádřit svou individualitu. Mnozí z nás se domnívají, že módní mohou být jen mladí lidé, což je ještě umocněno obrazem médií. Jenomže móda nemá věk," dodává korejský fotograf.