Kvůli šedinám si oholila hlavu. Češka fotí unikátní projekt. Stárnutí je krásné, říká

"Chyběla mi svoboda se rozhodnout, zda si vlasy nabarvím, nebo ne," popisuje česká fotografka žijící na kraji Prahy, která vystupuje pod uměleckým jménem Remi Doe. "Začátky byly ale těžké," přiznává sedmatřicetiletá žena, která se téměř před dvěma lety definitivně vzdala umělého barevného odstínu svých vlasů a prozradila tak šedivění vlastní kštice. "Nejprve jsem musela v sobě vymazat naprogramování, že je potřeba se opět nabarvit," popisuje Češka, která necelý rok fotí ženy s podobným příběhem.

První rok, kdy se vzdala jakéhokoliv barvení vlasů, byl podle jejích slov nejnáročnější. "Musela jsem překonat první odrosty, které u tmavých vlasů nevypadají vůbec pěkně. To jsem vyřešila razantním zkrácením," vypráví Remi. Na jedné straně si tehdy vyholila hlavu a vlasy pak přehazovala z jedné strany na druhou, aby nevzhledné odrosty zakryla. "Takovou variantu zkrácení volí dost žen. Je to i takový pomyslný začátek," dodává.

Nejprve přišly šediny, pak nápad vše nafotit

Jakmile překonala první rok, její kštice se začala probarvovat do "stříbrné barvy", jak ji sama popisuje. Reaguje tak i na populární facebookovou skupinu Stříbrovlásky, která vznikla před čtyřmi lety. Remi se do ní přidala hned v počátku a dnes komunita čítá na tři a půl tisíce žen.

Právě tam tehdy sdílela své rozhodnutí se oprostit od jakéhokoliv barvení. "Byla jsem v komunitě žen, kde jsme se vzájemně podporovaly. Proto mě napadlo, že by mě bavilo ženy s podobným příběhem nafotit," vzpomíná sympatická třicátnice.

Dodnes nafotila na deset žen s přirozenou barvou vlasů, ale ambice se svým projektem nazvaným Sama sebou - Stříbrovláska, fungujícím od loňského jara, má veliké. Z kraje tohoto roku má v plánu zorganizovat první větší setkání žen z komunity a do dvou let pak uspořádat výstavu po republice, ve které by chtěla využít i další styly fotografování. "Jak uměleckou fotografii, tak i syrové focení bez větších zásahů, abych stříbrovlásky ukázala v mnoha formách, jak jen to jde," přibližuje svůj záměr fotografka.

S šedinami vypadáš jako stařena, říkala mi rodina

Přestože od skupiny žen na Facebooku se jí dostalo v době odkrývání pravé barvy vlasů velké podpory, v rodině tomu bylo přesně naopak. "Nejhorší reakce byly od mých rodičů," přiznává sedmatřicetiletá žena. "Ti to nesli a stále nesou špatně, že přiznávám své šediny. Na začátku mého rozhodnutí jsem od nich slýchala věty typu: budeš vypadat starší, zbytečně časem budeš působit jako stařena a tvůj muž se za tebe bude stydět. Kdybych se třeba zítra opět obarvila na tmavohnědou, myslím, že by otevřeli šampaňské a oslavovali," dodává Remi Doe, pro kterou je velkou oporou její muž. Ve skupině Stříbrovlásek na sociálních sítích je Remi velmi aktivní. Dalším členkám tak může být podobnou oporou, kterou sama ve svých začátcích velmi potřebovala.

Ženy s šedinami jako fotografické objekty nejprve oslovovala skrze sociální sítě, dnes už se ale hlásí samy. "Někdy takové ženy oslovuji i na ulici," popisuje Remi Doe. "Vlastně už dokážu bezpečně na první pohled poznat, zda se jedná o barvené vlasy, nebo ne. Dřív jsem si takových žen vůbec nevšímala, teď zjišťuju, že jich mám kolem sebe víc a víc. A když je mi taková žena s přirozenou barvou vlasů a šedinami sympatická, nabídnu jí vizitku, zda by měla zájem se mi ozvat," dodává s úsměvem.

Stárnutí je pak krásnější

Vlastní šediny na svých vlasech má ráda. "Osobně se těším na to, jak se mi vlasy budou postupně vybarvovat, jak budou bělat. Líbí se mi celobílé vlasy a jsem sama zvědavá, jak se mi budou měnit s věkem. To je pro mě ještě neprobádaná sféra," podotýká nadšeně. "Mám pocit, že ženy jsou pořád lynčované za to, když se nenabarví. Jsou pak osočovány z toho, že o sebe nedbají, to ale není pravda. Téma šedin u žen je stále dogma a je to velké téma. Když ale žena přizná svou skutečnou barvu vlasů, otevře se jí možnost svobody. Může se jí pak stárnout snadněji, protože přijme samu sebe," uzavírá.