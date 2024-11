Metodické herectví doplňuje móda: Herečky se oblékají jako postavy, které hrají

O "metodě", technice, u které se hollywoodští herci sžívají se svou postavou, aby dosáhli co nejpřesvědčivějšího výkonu, se už leccos popsalo. Herec ji nejen hraje, ale přímo žije, přičemž od sebe samého se vzdaluje - do obecného povědomí vešly zejména okamžiky, když tato metoda přivedla hollywoodské hvězdy na hranu šílenství, nebo naopak přiváděly k šílenství lidi kolem sebe. Nejznámějšími praktikanty byli třeba Heath Ledger, který se v samotě hotelového pokoje sžíval s postavou Jokera celé týdny, nebo Robert de Niro, jenž strávil v rámci přípravy na hlavní roli ve filmu Taxikář každý den dvanáct hodin řízením taxíku.

Ženy v Hollywoodu ovšem objevily i další, zábavnější způsob, jak metodu uplatnit v marketingu svých filmů, a to prostřednictvím módy. První náznaky této praktiky se začaly objevovat již v 90. letech, kdy se třeba herečky Geena Davisová nebo Glen Closeová na premiérách svých filmů Velké vítězství a 101 dalmatinů objevily oblečené jako své postavy. Byla to však teprve Madonna, kdo se rozhodl poprvé opravdu propagovat svůj film Evita (1996) tímto způsobem.

To byly samozřejmě teprve první vlaštovky. Mluvit o "metodickém oblékání" lze teprve od poloviny desátých let tohoto století, kdy se herečky čím dál víc na červených kobercích začaly objevovat v outfitech připomínající své filmy přicházející do kin. A zatímco některým se tato taktika ohromně vyplatila, jiné u toho naprosto pohořely.

Podívejte se do galerie.