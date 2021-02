Jak mohla politička toto přehlédnout? Harrisová čelí kritice, nosí rasistickou značku

Od inaugurace uběhlo jen několik týdnů a Kamala Harrisová je médii celého světa opět braná na paškál v souvislosti s módou. Nejdřív to byla ona nešťastná titulka amerického časopisu Vogue, nyní se veřejnosti znelíbila volba svetru, který si vzala na oběd s prezidentem Joem Bidenem.

Být pod drobnohledem kvůli svým politickým rozhodnutím je jedna věc, ale pečlivě řešit s celým svým týmem, co si ráno vezmete na sebe, aby se to nikoho nedotklo, je záležitostí už zcela jinou. Přesto, taková je realita současných nejexponovanějších světových lídrů.

Osobnost Kamaly Harrisové slibovala změnu, která sjednotí a uzdraví Trumpovou administrativou rozdělenou Ameriku, ale tato funkce a popularita s ní spojená mají i své stinné stránky.

Může se to jevit v našich zeměpisných šířkách absurdně, ale móda je ve světovém kontextu dnes absolutně spjatá se společenskými změnami. To, že se Harrisová objevila ve svetru od Dolceho & Gabbany, kteří mají na svém kontě několik skandálů spojených s rasismem, vnímá třeba Vittoria Vignoneová jako obrovský omyl.

Vignoneová totiž vede oblíbený portál Kamala's Closet, kde mapuje vše, v čem se viceprezidentka na veřejnosti objeví. V rozhovoru s deníkem Guardian se rozčílila nad tím, jak "takovou věc mohl tým viceprezidentky přehlédnout".

Podle Vittorie Vignoneové je to promarněná šance političky, kterou veřejnost velmi chválila za to, že si na slavnostní inauguraci vzala modely od afroamerických tvůrců, jako jsou Pyer Moss, Christopher John Rogers a Sergio Hudson.

Modely od Dolceho & Gabbany s chutí nosila bývalá první dáma Melania Trumpová, která si tmavý kostýmek od tohoto italského módního domu vzala například na setkání s papežem. Návrháři jako Tom Ford a Marc Jacobs přitom Trumpovou odmítali oblékat. Antipatie některých amerických návrhářů byla ale této bývalé modelce zřejmě lhostejná, protože často nosila ty nejluxusnější evropské značky, jako je Chanel, Alexander McQueen nebo Lanvin.

Pro Kamalu Harrisovou by mohlo být teoreticky nebezpečné nosit podobně drahé modely, protože by si tento krok veřejnost mohla vykládat jako marnivost, kterou se přibližuje k politickým oponentům, proti nimž se vymezovala. Svůj vliv by tak mohla využít k tomu, aby podpořila malé módní značky, které kvůli pandemii bojují o přežití.