Zachraňte své podprsenky a kalhotky: Tipy, jak je správně prát a pečovat o ně

Naše spodní prádlo není jen kouskem oblečení, je to něco víc. Každý kousek, ať už oblíbená podprsenka, pohodlné kalhotky, nebo spolehlivé menstruační kalhotky, nám každý den poskytuje oporu, chrání intimní partie a pomáhá nám cítit se sebevědomě. Když máme na sobě to pravé prádlo, nejen že se cítíme pohodlně, ale i silně, připravené čelit jakémukoli dni. A přestože nám poskytuje tak velkou podporu, málokdy si uvědomujeme, že i ono potřebuje naši péči, aby vydrželo a plnilo svou roli co nejdéle.