Bosá svoboda vs. estetika: Jsou barefoot boty kompromis, nebo nevyhnutelná úleva?

Upřímně, je to jeden z těch trendů, které lidé buď milují, nebo jim vůbec nerozumí. Na jednu stranu slibují „barefootky“ přirozenější pohyb, pohodlí a zdravější chodidla, na druhou stranu jejich vzhled často působí zvláštně – široká špička a tenká podrážka mohou evokovat spíš zdravotní obuv než stylový doplněk. A přiznejme si, ne každý chce chodit po městě v botách, které vypadají, že by patřily hobitovi. I ten by možná radši dál chodil bosky.