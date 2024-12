Současně zkušený kadeřník upozorňuje na to, že rozhodně jedna délka nesedí všem - pokud se rozhodnete mikro ofinu vyzkoušet, je dobré z ní udělat svou vlastní verzi. "To může znamenat i těsně nad obočím, nebo dokonce do poloviny čela," upozorňuje na skutečnost, že pro dámy s nižším čelem tento styl nejspíš vůbec nepřipadá v úvahu.