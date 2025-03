Časy se ale mění a dochází tak k oživení trendů a stylů, do kterých bychom to často ani neřekli. To je i případ nešťastného hříbku, který přímo povstal na sociálních sítích. Tam dostal o dost modernější pojmenování Christy Cut po ikonické supermodelce Christy Turlington. Tento sestřih se tak vrací ve vylepšené a mnohem lichotivější verzi. Jeho moderní podoba je sofistikovanější, ležérnější a variabilnější. Nevěříte? Podívejte se do galerie.