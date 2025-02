Tento krok v péči o vlasy často přehlížíme, přitom může změnit vše

Ale pozor, to, že do své vlasové rutiny začleníte bezoblachovou péči, neznamená to, že na klasický smývatelný kondicionér máte zapomenout. Naopak, tyto dva produkty jsou navrženy tak, aby fungovaly v hezké symbióze. Klasický kondicionér vlasy zjemní, uzavře vlasovou kutikulu a poskytne okamžitou hydrataci, zatímco bezoplachový kondicionér pokračuje v péči po umytí – chrání vlasy před vnějšími vlivy, zajišťuje dlouhotrvající výživu a dodává jim lesk a jemnost. Společně tak vytvoří dokonalý tým pro vlasy, které jsou nejen krásné, ale i zdravé.