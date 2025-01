Velikost krásu nedefinuje. „Každá žena je krásná,“ tvrdí ředitel Miss Plus Size

Ženy s plnější postavou se chtějí ukázat ve společnosti, posílit své sebevědomí a ukázat, že jsou krásné bez ohledu na velikost. Soutěž Miss Plus Size Modelky ČR je určena pro ženy a dívky ve věku 17 až 30 let s minimální konfekční velikostí 40. Korunku mohou ale získat i starší dámy, bojovat mohou o titul Miss sympatie.

Každá z finalistek je něčím výjimečná – jedna umí péct a zdobit nádherné dorty, druhá je sběratelkou historických zbraní, třetí pracuje s postiženými dětmi. Jiná se původně hlásila do klasické soutěže Miss, ale přibrala několik kil, a tak ji do soutěže nevybrali. Nakonec se přihlásila do naší soutěže Miss Plus Size Modelky.