Tajemství krásy ve zralém věku: Jak líčit pleť po padesátce a vyhnout se chybám?

Líčení zralé pleti však může být výzvou. Možná máte pocit, že moderní kosmetické trendy vám zrovna nepřejí, nejsou určeny pro vás nebo že s věkem už není možné dosáhnout "dokonalého" vzhledu, který byste si přála. Ale není to pravda. Mnohem důležitější než to, co si na pleť naneseme, je, jak se při tom cítíme. Krása není o dokonalosti, ale o tom, jak se s ní umíme spojit a jak ji dokážeme vyjádřit.